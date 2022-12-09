Рейтинг@Mail.ru
Военные врачи показали передовые технологии в лечении участников СВО - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/lechenie-1837356502.html
Военные врачи показали передовые технологии в лечении участников СВО
Военные врачи показали передовые технологии в лечении участников СВО - РИА Новости, 09.12.2022
Военные врачи показали передовые технологии в лечении участников СВО
Передовые методики комплексной медицинской реабилитации и протезирования конечностей используются специалистами Главного военного клинического госпиталя им. Н... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T00:15
2022-12-09T00:15
специальная военная операция на украине
россия
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1811998015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a58f2faea5fdb5e1b02d5560ad86d08.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Передовые методики комплексной медицинской реабилитации и протезирования конечностей используются специалистами Главного военного клинического госпиталя им. Н. Бурденко в ходе лечения военнослужащих - участников спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России."Новейшие методики протезирования конечностей и комплексной медицинской реабилитации для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих - участников специальной военной операции применяются в военно-медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.Начальник 8-го филиала Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко подполковник медицинской службы Сергей Хвостов рассказал, что для проведения реабилитации после ампутации нижних конечностей в Подмосковье создана специальная школа обучения ходьбе. "Специалисты реабилитационного клинического центра прошли обучение по улучшению качества оказания реабилитационной помощи пациентам. Создали у нас в филиале школу ходьбы на протезах, где применяем самые последние достижения как физиотерапии, так и лечебной физкультуры. И, конечно, индивидуальные занятия с инструкторами", - сказал он.По словам специалиста, находящиеся на лечение военнослужащие обеспечиваются протезами высокого функционального класса. "Госпиталю была поставлена задача по протезированию участников спецоперации - это военнослужащие Министерства обороны и военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик. Большинство из них уже спротезированы, проходят реабилитацию, протезы достаточно высокого функционального класса. Надеемся в полном объеме отправить их под Новый год домой", - отметил Хвостов.Также военные медики используют роботизированные комплексы для разработки суставов верхних и нижних конечностей, методики виртуальной реальности, позволяющие значительно сократить сроки восстановления. Кроме того, в ходе реабилитации участников спецоперации применяется транскраниальная магнитная стимуляция - метод непрямой стимуляции головного мозга и определенных его участков в зависимости от патологий. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента с учетом тяжести полученных ранений.
https://ria.ru/20221126/burdenko-1834386248.html
https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1807045189.html
россия
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1811998015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18c597f4e26b93d38dfa90a4208bedb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика
00:15 09.12.2022
 
Военные врачи показали передовые технологии в лечении участников СВО

В госпитале им. Н. Бурденко показали передовые методики медицинской реабилитации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВоенный госпиталь
Военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Военный госпиталь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Передовые методики комплексной медицинской реабилитации и протезирования конечностей используются специалистами Главного военного клинического госпиталя им. Н. Бурденко в ходе лечения военнослужащих - участников спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Новейшие методики протезирования конечностей и комплексной медицинской реабилитации для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих - участников специальной военной операции применяются в военно-медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.
Здание госпиталя имени Н.Н. Бурденко со стороны Госпитальной улицы. - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 00:05
Военные врачи рассказали о технологиях для лечения боевых ранений
Начальник 8-го филиала Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко подполковник медицинской службы Сергей Хвостов рассказал, что для проведения реабилитации после ампутации нижних конечностей в Подмосковье создана специальная школа обучения ходьбе. "Специалисты реабилитационного клинического центра прошли обучение по улучшению качества оказания реабилитационной помощи пациентам. Создали у нас в филиале школу ходьбы на протезах, где применяем самые последние достижения как физиотерапии, так и лечебной физкультуры. И, конечно, индивидуальные занятия с инструкторами", - сказал он.
По словам специалиста, находящиеся на лечение военнослужащие обеспечиваются протезами высокого функционального класса. "Госпиталю была поставлена задача по протезированию участников спецоперации - это военнослужащие Министерства обороны и военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик. Большинство из них уже спротезированы, проходят реабилитацию, протезы достаточно высокого функционального класса. Надеемся в полном объеме отправить их под Новый год домой", - отметил Хвостов.
Также военные медики используют роботизированные комплексы для разработки суставов верхних и нижних конечностей, методики виртуальной реальности, позволяющие значительно сократить сроки восстановления. Кроме того, в ходе реабилитации участников спецоперации применяется транскраниальная магнитная стимуляция - метод непрямой стимуляции головного мозга и определенных его участков в зависимости от патологий. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента с учетом тяжести полученных ранений.
Бойцы спецназа Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 18:12Республика Ингушетия
Глава Ингушетии навестил находящихся на лечении раненых росгвардейцев
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМосковская область (Подмосковье)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала