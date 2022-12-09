Военные врачи показали передовые технологии в лечении участников СВО
В госпитале им. Н. Бурденко показали передовые методики медицинской реабилитации
Военный госпиталь. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Передовые методики комплексной медицинской реабилитации и протезирования конечностей используются специалистами Главного военного клинического госпиталя им. Н. Бурденко в ходе лечения военнослужащих - участников спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Новейшие методики протезирования конечностей и комплексной медицинской реабилитации для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих - участников специальной военной операции применяются в военно-медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.
Начальник 8-го филиала Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко подполковник медицинской службы Сергей Хвостов рассказал, что для проведения реабилитации после ампутации нижних конечностей в Подмосковье создана специальная школа обучения ходьбе. "Специалисты реабилитационного клинического центра прошли обучение по улучшению качества оказания реабилитационной помощи пациентам. Создали у нас в филиале школу ходьбы на протезах, где применяем самые последние достижения как физиотерапии, так и лечебной физкультуры. И, конечно, индивидуальные занятия с инструкторами", - сказал он.
По словам специалиста, находящиеся на лечение военнослужащие обеспечиваются протезами высокого функционального класса. "Госпиталю была поставлена задача по протезированию участников спецоперации - это военнослужащие Министерства обороны и военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик. Большинство из них уже спротезированы, проходят реабилитацию, протезы достаточно высокого функционального класса. Надеемся в полном объеме отправить их под Новый год домой", - отметил Хвостов.
Также военные медики используют роботизированные комплексы для разработки суставов верхних и нижних конечностей, методики виртуальной реальности, позволяющие значительно сократить сроки восстановления. Кроме того, в ходе реабилитации участников спецоперации применяется транскраниальная магнитная стимуляция - метод непрямой стимуляции головного мозга и определенных его участков в зависимости от патологий. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента с учетом тяжести полученных ранений.