https://ria.ru/20221209/lechenie-1837356502.html

Военные врачи показали передовые технологии в лечении участников СВО

Военные врачи показали передовые технологии в лечении участников СВО - РИА Новости, 09.12.2022

Военные врачи показали передовые технологии в лечении участников СВО

Передовые методики комплексной медицинской реабилитации и протезирования конечностей используются специалистами Главного военного клинического госпиталя им. Н... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T00:15

2022-12-09T00:15

2022-12-09T00:15

специальная военная операция на украине

россия

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Передовые методики комплексной медицинской реабилитации и протезирования конечностей используются специалистами Главного военного клинического госпиталя им. Н. Бурденко в ходе лечения военнослужащих - участников спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России."Новейшие методики протезирования конечностей и комплексной медицинской реабилитации для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих - участников специальной военной операции применяются в военно-медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.Начальник 8-го филиала Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко подполковник медицинской службы Сергей Хвостов рассказал, что для проведения реабилитации после ампутации нижних конечностей в Подмосковье создана специальная школа обучения ходьбе. "Специалисты реабилитационного клинического центра прошли обучение по улучшению качества оказания реабилитационной помощи пациентам. Создали у нас в филиале школу ходьбы на протезах, где применяем самые последние достижения как физиотерапии, так и лечебной физкультуры. И, конечно, индивидуальные занятия с инструкторами", - сказал он.По словам специалиста, находящиеся на лечение военнослужащие обеспечиваются протезами высокого функционального класса. "Госпиталю была поставлена задача по протезированию участников спецоперации - это военнослужащие Министерства обороны и военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик. Большинство из них уже спротезированы, проходят реабилитацию, протезы достаточно высокого функционального класса. Надеемся в полном объеме отправить их под Новый год домой", - отметил Хвостов.Также военные медики используют роботизированные комплексы для разработки суставов верхних и нижних конечностей, методики виртуальной реальности, позволяющие значительно сократить сроки восстановления. Кроме того, в ходе реабилитации участников спецоперации применяется транскраниальная магнитная стимуляция - метод непрямой стимуляции головного мозга и определенных его участков в зависимости от патологий. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента с учетом тяжести полученных ранений.

https://ria.ru/20221126/burdenko-1834386248.html

https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1807045189.html

россия

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

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россия, московская область (подмосковье), донецкая народная республика