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Чернышенко рассказал о работе молодежных лабораторий в России - РИА Новости, 09.12.2022
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Чернышенко рассказал о работе молодежных лабораторий в России
Чернышенко рассказал о работе молодежных лабораторий в России - РИА Новости, 09.12.2022
Чернышенко рассказал о работе молодежных лабораторий в России
Более 200 молодежных лабораторий создано в России, благодаря им, правительство обеспечивает эффективную работу учёных в микроэлектронике, сельском хозяйстве,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:57
2022-12-09T08:57
общество
дмитрий чернышенко
мгту "станкин"
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 200 молодежных лабораторий создано в России, благодаря им, правительство обеспечивает эффективную работу учёных в микроэлектронике, сельском хозяйстве, новой энергетике и медицине, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Благодаря современным молодежным лабораториям, которых в этом году создано более 200 по стране, Правительство обеспечивает условия для эффективной работы наших исследователей по приоритетным направлениям: микроэлектроника, сельское хозяйство, новая энергетика и медицина, а также климатические исследования. У каждой научной команды есть индустриальные партнеры – предприятия реального сектора экономики. Это решающий критерий отбора при рассмотрении заявок от вузов и НИИ", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Он добавил, что из 207 открытых молодежных лабораторий 67 работают по направлениям микроэлектроники, 55 – новой медицины, 35 – новой энергетики, 30 лабораторий занимаются исследованиями в области сельскохозяйственных наук и еще 20 – климатическими исследованиями."За последние пять лет на базе российских вузов создано 707 молодежных лабораторий. К 2024 году их количество вырастет до 900. Примечательно, что в каждой из этих лабораторий коллектив на две трети состоит из молодых ученых до 39 лет. Это аспиранты, инженеры-исследователи, профессорско-преподавательский состав вузов, научные сотрудники отраслевых ведомств и предприятий. Создание таких лабораторий по всей России позволяет "попасть в науку" даже начинающим специалистам", – отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба вице-премьера.Добавляется, что финансирование каждой новой лаборатории, созданной в этом году, составило 17 миллионов рублей, средства идут на закупку необходимого сырья, реагентов, материалов, а также на поддержку самих ученых."Одна из новых молодежных лабораторий открылась в МГТУ "СТАНКИН". Там, совместно с двумя индустриальными партнерами, начались разработки отечественного оборудования для производства электронной компонентной базы. Сейчас в лаборатории работают 17 сотрудников, из них 6 – магистранты СТАНКИНа", - добавили в пресс-службе.Кроме того, в 2022 году открыты 33 новые лаборатории на базе университетов-участников федеральной программы "Приоритет 2030", реализуемой в рамках нацпроекта "Наука и университеты" - 18 из них запущены в вузах, подведомственных Минобрнауки России, 9 – в университетах, подведомственных Минпросвещения России, и 6 лабораторий – в университетах, подведомственных Минздраву России.
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общество, дмитрий чернышенко, мгту "станкин", россия
Общество, Дмитрий Чернышенко, МГТУ "Станкин", Россия
08:57 09.12.2022
 
Чернышенко рассказал о работе молодежных лабораторий в России

Вице-премьер Чернышенко: в России создано более 200 молодежных лабораторий

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкВице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 200 молодежных лабораторий создано в России, благодаря им, правительство обеспечивает эффективную работу учёных в микроэлектронике, сельском хозяйстве, новой энергетике и медицине, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Благодаря современным молодежным лабораториям, которых в этом году создано более 200 по стране, Правительство обеспечивает условия для эффективной работы наших исследователей по приоритетным направлениям: микроэлектроника, сельское хозяйство, новая энергетика и медицина, а также климатические исследования. У каждой научной команды есть индустриальные партнеры – предприятия реального сектора экономики. Это решающий критерий отбора при рассмотрении заявок от вузов и НИИ", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он добавил, что из 207 открытых молодежных лабораторий 67 работают по направлениям микроэлектроники, 55 – новой медицины, 35 – новой энергетики, 30 лабораторий занимаются исследованиями в области сельскохозяйственных наук и еще 20 – климатическими исследованиями.
"За последние пять лет на базе российских вузов создано 707 молодежных лабораторий. К 2024 году их количество вырастет до 900. Примечательно, что в каждой из этих лабораторий коллектив на две трети состоит из молодых ученых до 39 лет. Это аспиранты, инженеры-исследователи, профессорско-преподавательский состав вузов, научные сотрудники отраслевых ведомств и предприятий. Создание таких лабораторий по всей России позволяет "попасть в науку" даже начинающим специалистам", – отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба вице-премьера.
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Добавляется, что финансирование каждой новой лаборатории, созданной в этом году, составило 17 миллионов рублей, средства идут на закупку необходимого сырья, реагентов, материалов, а также на поддержку самих ученых.
"Одна из новых молодежных лабораторий открылась в МГТУ "СТАНКИН". Там, совместно с двумя индустриальными партнерами, начались разработки отечественного оборудования для производства электронной компонентной базы. Сейчас в лаборатории работают 17 сотрудников, из них 6 – магистранты СТАНКИНа", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в 2022 году открыты 33 новые лаборатории на базе университетов-участников федеральной программы "Приоритет 2030", реализуемой в рамках нацпроекта "Наука и университеты" - 18 из них запущены в вузах, подведомственных Минобрнауки России, 9 – в университетах, подведомственных Минпросвещения России, и 6 лабораторий – в университетах, подведомственных Минздраву России.
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ОбществоДмитрий ЧернышенкоМГТУ "Станкин"Россия
 
 
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