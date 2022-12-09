https://ria.ru/20221209/laboratorii-1837379460.html

Чернышенко рассказал о работе молодежных лабораторий в России

Чернышенко рассказал о работе молодежных лабораторий в России - РИА Новости, 09.12.2022

Чернышенко рассказал о работе молодежных лабораторий в России

Более 200 молодежных лабораторий создано в России, благодаря им, правительство обеспечивает эффективную работу учёных в микроэлектронике, сельском хозяйстве,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:57

2022-12-09T08:57

2022-12-09T08:57

общество

дмитрий чернышенко

мгту "станкин"

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 200 молодежных лабораторий создано в России, благодаря им, правительство обеспечивает эффективную работу учёных в микроэлектронике, сельском хозяйстве, новой энергетике и медицине, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Благодаря современным молодежным лабораториям, которых в этом году создано более 200 по стране, Правительство обеспечивает условия для эффективной работы наших исследователей по приоритетным направлениям: микроэлектроника, сельское хозяйство, новая энергетика и медицина, а также климатические исследования. У каждой научной команды есть индустриальные партнеры – предприятия реального сектора экономики. Это решающий критерий отбора при рассмотрении заявок от вузов и НИИ", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Он добавил, что из 207 открытых молодежных лабораторий 67 работают по направлениям микроэлектроники, 55 – новой медицины, 35 – новой энергетики, 30 лабораторий занимаются исследованиями в области сельскохозяйственных наук и еще 20 – климатическими исследованиями."За последние пять лет на базе российских вузов создано 707 молодежных лабораторий. К 2024 году их количество вырастет до 900. Примечательно, что в каждой из этих лабораторий коллектив на две трети состоит из молодых ученых до 39 лет. Это аспиранты, инженеры-исследователи, профессорско-преподавательский состав вузов, научные сотрудники отраслевых ведомств и предприятий. Создание таких лабораторий по всей России позволяет "попасть в науку" даже начинающим специалистам", – отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба вице-премьера.Добавляется, что финансирование каждой новой лаборатории, созданной в этом году, составило 17 миллионов рублей, средства идут на закупку необходимого сырья, реагентов, материалов, а также на поддержку самих ученых."Одна из новых молодежных лабораторий открылась в МГТУ "СТАНКИН". Там, совместно с двумя индустриальными партнерами, начались разработки отечественного оборудования для производства электронной компонентной базы. Сейчас в лаборатории работают 17 сотрудников, из них 6 – магистранты СТАНКИНа", - добавили в пресс-службе.Кроме того, в 2022 году открыты 33 новые лаборатории на базе университетов-участников федеральной программы "Приоритет 2030", реализуемой в рамках нацпроекта "Наука и университеты" - 18 из них запущены в вузах, подведомственных Минобрнауки России, 9 – в университетах, подведомственных Минпросвещения России, и 6 лабораторий – в университетах, подведомственных Минздраву России.

https://ria.ru/20220822/vypuskniki-1811307343.html

https://ria.ru/20220531/serebrennyy-1791951792.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, дмитрий чернышенко, мгту "станкин", россия