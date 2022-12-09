https://ria.ru/20221209/krizis-1837446462.html
Лукашенко спрогнозировал политический кризис в некоторых странах Запада
Лукашенко спрогнозировал политический кризис в некоторых странах Запада - РИА Новости, 09.12.2022
Лукашенко спрогнозировал политический кризис в некоторых странах Запада
К энергетическому и продовольственному кризису в ряде стран Запада может вскоре добавиться политический, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:41
2022-12-09T12:41
2022-12-09T12:41
в мире
александр лукашенко
белоруссия
бишкек
евразийский экономический союз
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. К энергетическому и продовольственному кризису в ряде стран Запада может вскоре добавиться политический, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.Заседание Высшего евразийского экономического совета – высшего органа Евразийского экономического союза – проходит в пятницу в Бишкеке. В состав совета входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов (в соответствии с законодательством своего государства) Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии."Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун. Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что скоро в отдельных странах к этим двум кризисам может добавиться и третий – политический. Симптомы налицо", - отметил белорусский лидер.Лукашенко обратил внимание, что критические оценки действий правительств со стороны населения этих стран слышны всё громче. Всё более отчетливо звучат мнения западных аналитиков, что санкции ударили по самим же странам-инициаторам гораздо больше, чем по тем, на кого они были нацелены, добавил президент.
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836723391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, бишкек, евразийский экономический союз
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Бишкек, Евразийский экономический союз
Лукашенко спрогнозировал политический кризис в некоторых странах Запада
Лукашенко заявил, что симптомы политического кризиса в некоторых странах Запада налицо