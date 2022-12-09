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Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России - РИА Новости, 09.12.2022
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Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России
Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России - РИА Новости, 09.12.2022
Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил депортацию американки Сары Криванек из России. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:59
2022-12-09T16:08
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил депортацию американки Сары Криванек из России.Ранее посольство США в РФ заявило РИА Новости, что Криванек покинула Россию."Физически не знаю, как (состоялся отъезд - ред.), но то, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, выехала ли Криванек из России вместе с Грайнер.По данным СМИ, Криванек отбывала в Рязанской области наказание по уголовному делу о ножевых ранениях, которые она нанесла в ноябре 2021 года в ходе ссоры со своим сожителем в подмосковном Одинцово. Задержали ее на следующий месяц в аэропорту "Шереметьево" при попытке улететь в Штаты в нарушение меры пресечения, избранной российским судом.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.
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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша
Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, США
15:59 09.12.2022 (обновлено: 16:08 09.12.2022)
 
Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России

Замглавы МИД Рябков подтвердил депортацию американки Сары Криванек из России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил депортацию американки Сары Криванек из России.
Ранее посольство США в РФ заявило РИА Новости, что Криванек покинула Россию.
"Физически не знаю, как (состоялся отъезд - ред.), но то, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, выехала ли Криванек из России вместе с Грайнер.
По данным СМИ, Криванек отбывала в Рязанской области наказание по уголовному делу о ножевых ранениях, которые она нанесла в ноябре 2021 года в ходе ссоры со своим сожителем в подмосковном Одинцово. Задержали ее на следующий месяц в аэропорту "Шереметьево" при попытке улететь в Штаты в нарушение меры пресечения, избранной российским судом.
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в России гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 13:28
Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России
 
Сергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСША
 
 
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