https://ria.ru/20221209/krivanek-1837520510.html

Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России

Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России - РИА Новости, 09.12.2022

Рябков подтвердил депортацию американки Криванек из России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил депортацию американки Сары Криванек из России. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:59

2022-12-09T15:59

2022-12-09T16:08

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил депортацию американки Сары Криванек из России.Ранее посольство США в РФ заявило РИА Новости, что Криванек покинула Россию."Физически не знаю, как (состоялся отъезд - ред.), но то, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, выехала ли Криванек из России вместе с Грайнер.По данным СМИ, Криванек отбывала в Рязанской области наказание по уголовному делу о ножевых ранениях, которые она нанесла в ноябре 2021 года в ходе ссоры со своим сожителем в подмосковном Одинцово. Задержали ее на следующий месяц в аэропорту "Шереметьево" при попытке улететь в Штаты в нарушение меры пресечения, избранной российским судом.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.

https://ria.ru/20221209/sokamerniki-1837462570.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша