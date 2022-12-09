https://ria.ru/20221209/kritika-1837362940.html

Немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России

Немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России - РИА Новости, 09.12.2022

Немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России

Читатели немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера Олафа Шольца после его заявлений о России. Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T02:52

2022-12-09T02:52

2022-12-09T02:52

эммануэль макрон

олаф шольц

россия

украина

европа

евросоюз

нато

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.Читатели немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера Олафа Шольца после его заявлений о России. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Поводом для дискуссии послужила публикация обозревателя Focus Online Ульриха Райца "Макрон попал в ловушку Путина – Шольц умнее", в которой журналист сравнил взгляды Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с Россией и урегулирование ситуации на Украине. Макрон, напомнил Райц, на днях заявил, что безопасность Европы невозможна без договоренностей с Россией, а странам ЕС и Украине необходимо учитывать беспокойство Москвы насчет расширения НАТО. Шольц, в свою очередь, считает, что в гарантиях нуждается не Россия, а Украина. По его мнению, Москва нарушила основные принципы международного права и ведет себя как "имперская держава"."“Макрон попал в ловушку Путина – Шольц умнее”. Я смотрю на все с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц – всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе", - пишет Jorg Holger Hoberueck."Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать!" – согласился с предыдущим комментатором Peter-Paul Reitz."Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия, особенно Бербок (Анналена Бербок является главой МИД Германии – Прим. ред.). Без России в Европе нет безопасности. Это не ново. Это уже отметил генерал Шарль де Голль без всяких “если”, а до этого и Отто фон Бисмарк. Обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну", - отметил Wolfgang Press."Макрон прав. Необходимо учитывать интересы России. Без России не может быть мира в Европе", - резюмировал Heinz-Ulrich Mische.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221204/sholts-1836270110.html

россия

украина

европа

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эммануэль макрон, олаф шольц, россия, украина, европа, евросоюз, нато, владимир путин, франция, германия, в мире