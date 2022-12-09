Немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России
Читатели Focus раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за политику в отношении России
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.Читатели немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера Олафа Шольца после его заявлений о России. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Поводом для дискуссии послужила публикация обозревателя Focus Online Ульриха Райца "Макрон попал в ловушку Путина – Шольц умнее", в которой журналист сравнил взгляды Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с Россией и урегулирование ситуации на Украине. Макрон, напомнил Райц, на днях заявил, что безопасность Европы невозможна без договоренностей с Россией, а странам ЕС и Украине необходимо учитывать беспокойство Москвы насчет расширения НАТО. Шольц, в свою очередь, считает, что в гарантиях нуждается не Россия, а Украина. По его мнению, Москва нарушила основные принципы международного права и ведет себя как "имперская держава".
"“Макрон попал в ловушку Путина – Шольц умнее”. Я смотрю на все с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц – всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе", - пишет Jorg Holger Hoberueck.
"Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать!" – согласился с предыдущим комментатором Peter-Paul Reitz.
"Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия, особенно Бербок (Анналена Бербок является главой МИД Германии – Прим. ред.). Без России в Европе нет безопасности. Это не ново. Это уже отметил генерал Шарль де Голль без всяких “если”, а до этого и Отто фон Бисмарк. Обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну", - отметил Wolfgang Press.
"Макрон прав. Необходимо учитывать интересы России. Без России не может быть мира в Европе", - резюмировал Heinz-Ulrich Mische.
4 декабря, 20:24Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".