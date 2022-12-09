Рейтинг@Mail.ru
Немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/kritika-1837362940.html
Немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России
Немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России - РИА Новости, 09.12.2022
Немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России
Читатели немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера Олафа Шольца после его заявлений о России. Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T02:52
2022-12-09T02:52
эммануэль макрон
олаф шольц
россия
украина
европа
евросоюз
нато
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.Читатели немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера Олафа Шольца после его заявлений о России. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Поводом для дискуссии послужила публикация обозревателя Focus Online Ульриха Райца "Макрон попал в ловушку Путина – Шольц умнее", в которой журналист сравнил взгляды Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с Россией и урегулирование ситуации на Украине. Макрон, напомнил Райц, на днях заявил, что безопасность Европы невозможна без договоренностей с Россией, а странам ЕС и Украине необходимо учитывать беспокойство Москвы насчет расширения НАТО. Шольц, в свою очередь, считает, что в гарантиях нуждается не Россия, а Украина. По его мнению, Москва нарушила основные принципы международного права и ведет себя как "имперская держава"."“Макрон попал в ловушку Путина – Шольц умнее”. Я смотрю на все с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц – всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе", - пишет Jorg Holger Hoberueck."Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать!" – согласился с предыдущим комментатором Peter-Paul Reitz."Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия, особенно Бербок (Анналена Бербок является главой МИД Германии – Прим. ред.). Без России в Европе нет безопасности. Это не ново. Это уже отметил генерал Шарль де Голль без всяких “если”, а до этого и Отто фон Бисмарк. Обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну", - отметил Wolfgang Press."Макрон прав. Необходимо учитывать интересы России. Без России не может быть мира в Европе", - резюмировал Heinz-Ulrich Mische.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221204/sholts-1836270110.html
россия
украина
европа
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_da42b1f400d709e9635eba43f2df07f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эммануэль макрон, олаф шольц, россия, украина, европа, евросоюз, нато, владимир путин, франция, германия, в мире
Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Россия, Украина, Европа, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин, Франция, Германия, В мире
02:52 09.12.2022
 
Немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России

Читатели Focus раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за политику в отношении России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.Читатели немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера Олафа Шольца после его заявлений о России. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Поводом для дискуссии послужила публикация обозревателя Focus Online Ульриха Райца "Макрон попал в ловушку Путина – Шольц умнее", в которой журналист сравнил взгляды Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с Россией и урегулирование ситуации на Украине. Макрон, напомнил Райц, на днях заявил, что безопасность Европы невозможна без договоренностей с Россией, а странам ЕС и Украине необходимо учитывать беспокойство Москвы насчет расширения НАТО. Шольц, в свою очередь, считает, что в гарантиях нуждается не Россия, а Украина. По его мнению, Москва нарушила основные принципы международного права и ведет себя как "имперская держава".
"“Макрон попал в ловушку Путина – Шольц умнее”. Я смотрю на все с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц – всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе", - пишет Jorg Holger Hoberueck.
"Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать!" – согласился с предыдущим комментатором Peter-Paul Reitz.
"Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия, особенно Бербок (Анналена Бербок является главой МИД Германии – Прим. ред.). Без России в Европе нет безопасности. Это не ново. Это уже отметил генерал Шарль де Голль без всяких “если”, а до этого и Отто фон Бисмарк. Обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну", - отметил Wolfgang Press.
"Макрон прав. Необходимо учитывать интересы России. Без России не может быть мира в Европе", - резюмировал Heinz-Ulrich Mische.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 20:24
Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
 
Эммануэль МакронОлаф ШольцРоссияУкраинаЕвропаЕвросоюзНАТОВладимир ПутинФранцияГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала