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На одной из станций Московского метро нашли забытого черного кота - РИА Новости, 09.12.2022
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На одной из станций Московского метро нашли забытого черного кота
На одной из станций Московского метро нашли забытого черного кота - РИА Новости, 09.12.2022
На одной из станций Московского метро нашли забытого черного кота
Сотрудники метро Москвы нашли на одной из станций забытого черного кота, если хозяева не заберут животное, его придется передать в приют, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:35
2022-12-09T14:35
москва
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники метро Москвы нашли на одной из станций забытого черного кота, если хозяева не заберут животное, его придется передать в приют, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На одной из станций метро мы снова нашли потеряшку - чёрного кота. Он был в спортивной сумке и без документов, но сейчас животное в безопасности. Очень надеемся, что хозяева придут за ним. Иначе нам придется передать кота в приют, где есть все условия для животных", - говорится в сообщении.Пассажирам также напомнили, что найти забытые в метро вещи можно, позвонив по номеру 3210 или создав обращение о потере вещей в приложении "Метро Москвы".
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москва, общество
Москва, Общество
14:35 09.12.2022
 
На одной из станций Московского метро нашли забытого черного кота

Сотрудники Московского метро нашли на одной из станций забытого черного кота

© Фото : Московское метро/VkontakteЧерный кот, найденный в спортивной сумке в метрополитене Москвы
Черный кот, найденный в спортивной сумке в метрополитене Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Московское метро/Vkontakte
Черный кот, найденный в спортивной сумке в метрополитене Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники метро Москвы нашли на одной из станций забытого черного кота, если хозяева не заберут животное, его придется передать в приют, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На одной из станций метро мы снова нашли потеряшку - чёрного кота. Он был в спортивной сумке и без документов, но сейчас животное в безопасности. Очень надеемся, что хозяева придут за ним. Иначе нам придется передать кота в приют, где есть все условия для животных", - говорится в сообщении.
Пассажирам также напомнили, что найти забытые в метро вещи можно, позвонив по номеру 3210 или создав обращение о потере вещей в приложении "Метро Москвы".
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