https://ria.ru/20221209/kosovo-1837632590.html

Посол России сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово

Посол России сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово - РИА Новости, 09.12.2022

Посол России сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово

Власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, ситуация находится на опасной... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T20:56

2022-12-09T20:56

2022-12-09T21:22

приштина

косово

в мире

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александр боцан-харченко

россия

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оон

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БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, ситуация находится на опасной отметке, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко."Приштина методично и упрямо наращивает силовое присутствие на севере Косово. Ситуация там на очень опасной отметке. Продолжается кампания по запугиванию и притеснению сербского населения. Цель – освоение, захват севера края. Причем – при попустительстве, даже содействии со стороны Запада. Разве можно считать убедительными утверждения его представителей о том, что повлиять на Приштину у них не получается? Конечно, нет. Сознательно ведется дело к обострению конфликта", - заявил глава диппредставительства РФ в соцсетях."Нельзя не заметить и то, что эскалация обстановки в Косово происходит на фоне встреч по Западным Балканам, разговоров о значимости стабильности в регионе. Но ровным счетом ничего не делается для нормализации тревожного положения в крае. Кризис нужен Западу для давления на Белград, для того чтобы держать сербский мир в страхе", - отметил Боцан-Харченко.Он указал, что директор правительственной Канцелярии Сербии по делам Косово и Метохии Петар Петкович совершенно прав, напоминая об известном положении резолюции 1244 СБ ООН о возвращении сербского полицейского персонала в Косово."Разумеется, западникам и дела нет до реализации того, что согласовано при их посредничестве. Ведь их цели ровно противоположны задачам урегулирования: главное для Запада – чтобы опекаемая им сторона выиграла время. Сейчас это открыто признано в части минских договоренностей. Не удивлюсь, что такая же печальная судьба уготована и Брюссельским договоренностям, оставляемым Приштиной и ЕС на бумаге", - подытожил посол России в Сербии.

https://ria.ru/20221209/kosovo-1837361235.html

https://ria.ru/20221206/kosovo-1836790061.html

приштина

косово

сербия

россия

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приштина, косово, в мире, сербия, александр боцан-харченко, россия, евросоюз, оон