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Посол России сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово - РИА Новости, 09.12.2022
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Посол России сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово
Посол России сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово - РИА Новости, 09.12.2022
Посол России сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово
Власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, ситуация находится на опасной... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:56
2022-12-09T21:22
приштина
косово
в мире
сербия
александр боцан-харченко
россия
евросоюз
оон
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БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, ситуация находится на опасной отметке, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко."Приштина методично и упрямо наращивает силовое присутствие на севере Косово. Ситуация там на очень опасной отметке. Продолжается кампания по запугиванию и притеснению сербского населения. Цель – освоение, захват севера края. Причем – при попустительстве, даже содействии со стороны Запада. Разве можно считать убедительными утверждения его представителей о том, что повлиять на Приштину у них не получается? Конечно, нет. Сознательно ведется дело к обострению конфликта", - заявил глава диппредставительства РФ в соцсетях."Нельзя не заметить и то, что эскалация обстановки в Косово происходит на фоне встреч по Западным Балканам, разговоров о значимости стабильности в регионе. Но ровным счетом ничего не делается для нормализации тревожного положения в крае. Кризис нужен Западу для давления на Белград, для того чтобы держать сербский мир в страхе", - отметил Боцан-Харченко.Он указал, что директор правительственной Канцелярии Сербии по делам Косово и Метохии Петар Петкович совершенно прав, напоминая об известном положении резолюции 1244 СБ ООН о возвращении сербского полицейского персонала в Косово."Разумеется, западникам и дела нет до реализации того, что согласовано при их посредничестве. Ведь их цели ровно противоположны задачам урегулирования: главное для Запада – чтобы опекаемая им сторона выиграла время. Сейчас это открыто признано в части минских договоренностей. Не удивлюсь, что такая же печальная судьба уготована и Брюссельским договоренностям, оставляемым Приштиной и ЕС на бумаге", - подытожил посол России в Сербии.
https://ria.ru/20221209/kosovo-1837361235.html
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приштина, косово, в мире, сербия, александр боцан-харченко, россия, евросоюз, оон
Приштина, Косово, В мире, Сербия, Александр Боцан-Харченко, Россия, Евросоюз, ООН
20:56 09.12.2022 (обновлено: 21:22 09.12.2022)
 
Посол России сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово

Посол в Сербии Боцан-Харченко сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово

© РИА НовостиПосол России в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, ситуация находится на опасной отметке, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Приштина методично и упрямо наращивает силовое присутствие на севере Косово. Ситуация там на очень опасной отметке. Продолжается кампания по запугиванию и притеснению сербского населения. Цель – освоение, захват севера края. Причем – при попустительстве, даже содействии со стороны Запада. Разве можно считать убедительными утверждения его представителей о том, что повлиять на Приштину у них не получается? Конечно, нет. Сознательно ведется дело к обострению конфликта", - заявил глава диппредставительства РФ в соцсетях.
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 01:59
В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово
"Нельзя не заметить и то, что эскалация обстановки в Косово происходит на фоне встреч по Западным Балканам, разговоров о значимости стабильности в регионе. Но ровным счетом ничего не делается для нормализации тревожного положения в крае. Кризис нужен Западу для давления на Белград, для того чтобы держать сербский мир в страхе", - отметил Боцан-Харченко.
Он указал, что директор правительственной Канцелярии Сербии по делам Косово и Метохии Петар Петкович совершенно прав, напоминая об известном положении резолюции 1244 СБ ООН о возвращении сербского полицейского персонала в Косово.
"Разумеется, западникам и дела нет до реализации того, что согласовано при их посредничестве. Ведь их цели ровно противоположны задачам урегулирования: главное для Запада – чтобы опекаемая им сторона выиграла время. Сейчас это открыто признано в части минских договоренностей. Не удивлюсь, что такая же печальная судьба уготована и Брюссельским договоренностям, оставляемым Приштиной и ЕС на бумаге", - подытожил посол России в Сербии.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 19:44
ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после подачи заявки
 
ПриштинаКосовоВ миреСербияАлександр Боцан-ХарченкоРоссияЕвросоюзООН
 
 
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