20:56 09.12.2022 (обновлено: 21:22 09.12.2022)
Посол России сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово
Посол в Сербии Боцан-Харченко сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, ситуация находится на опасной отметке, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Приштина методично и упрямо наращивает силовое присутствие на севере Косово. Ситуация там на очень опасной отметке. Продолжается кампания по запугиванию и притеснению сербского населения. Цель – освоение, захват севера края. Причем – при попустительстве, даже содействии со стороны Запада. Разве можно считать убедительными утверждения его представителей о том, что повлиять на Приштину у них не получается? Конечно, нет. Сознательно ведется дело к обострению конфликта", - заявил глава диппредставительства РФ в соцсетях.
"Нельзя не заметить и то, что эскалация обстановки в Косово происходит на фоне встреч по Западным Балканам, разговоров о значимости стабильности в регионе. Но ровным счетом ничего не делается для нормализации тревожного положения в крае. Кризис нужен Западу для давления на Белград, для того чтобы держать сербский мир в страхе", - отметил Боцан-Харченко.
Он указал, что директор правительственной Канцелярии Сербии по делам Косово и Метохии Петар Петкович совершенно прав, напоминая об известном положении резолюции 1244 СБ ООН о возвращении сербского полицейского персонала в Косово.
"Разумеется, западникам и дела нет до реализации того, что согласовано при их посредничестве. Ведь их цели ровно противоположны задачам урегулирования: главное для Запада – чтобы опекаемая им сторона выиграла время. Сейчас это открыто признано в части минских договоренностей. Не удивлюсь, что такая же печальная судьба уготована и Брюссельским договоренностям, оставляемым Приштиной и ЕС на бумаге", - подытожил посол России в Сербии.