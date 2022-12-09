https://ria.ru/20221209/korruptsiya-1837402556.html
Член СПЧ призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации
Член СПЧ призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации - РИА Новости, 09.12.2022
Член СПЧ призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации
Член Совета по правам человека при президенте РФ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:28
2022-12-09T10:28
2022-12-09T10:28
кирилл кабанов
россия
национальный антикоррупционный комитет
оон
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации и вновь предложил приравнять ее к измене родине.Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. Конвенция ООН против коррупции предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Государства-члены обязаны проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением."Мы надеемся, что нам удастся добиться постановки этой задачи (по ужесточению наказания за коррупцию)… У нас они (предложения) оформлены давно, в том числе президенту. Мы говорим, что у нас есть чёткое понимание, по каким статьям может быть ужесточение, так и про подходы. Почему мы говорим об измене родине, потому что это реально по последствиям и по содержанию. Чем государственная служба отличается от военной? Это тоже служба", - сказал Кабанов.По словам Кабанова, за государственную измену предполагается самое жесткое наказание, а в военное время – расстрел."У нас есть ряд государственных видов служб, муниципальных, региональных, когда они подписывают присягу, контракты. Все равно аналогии есть", - сказал Кабанов.Особенно актуален вопрос ужесточения наказания за коррупцию на фоне проведения специальной военной операции, считает Кабанов."Последствия от коррупции мы с вами видели даже на примере СВО, когда мы видели, что у наших бойцов, которых мы собирали на мобилизацию, не было нормальной брони, касок, нормального материально-технического обеспечения и много-много чего", - добавил Кабанов.
https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837112111.html
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кирилл кабанов, россия, национальный антикоррупционный комитет, оон
Кирилл Кабанов, Россия, Национальный антикоррупционный комитет, ООН
Член СПЧ призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации
Член СПЧ Кабанов призвал ужесточить наказание за коррупцию и приравнять ее к измене родине
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации и вновь предложил приравнять ее к измене родине.
Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. Конвенция ООН
против коррупции предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Государства-члены обязаны проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.
"Мы надеемся, что нам удастся добиться постановки этой задачи (по ужесточению наказания за коррупцию)… У нас они (предложения) оформлены давно, в том числе президенту. Мы говорим, что у нас есть чёткое понимание, по каким статьям может быть ужесточение, так и про подходы. Почему мы говорим об измене родине, потому что это реально по последствиям и по содержанию. Чем государственная служба отличается от военной? Это тоже служба", - сказал Кабанов.
По словам Кабанова, за государственную измену предполагается самое жесткое наказание, а в военное время – расстрел.
"У нас есть ряд государственных видов служб, муниципальных, региональных, когда они подписывают присягу, контракты. Все равно аналогии есть", - сказал Кабанов.
Особенно актуален вопрос ужесточения наказания за коррупцию на фоне проведения специальной военной операции, считает Кабанов.
"Последствия от коррупции мы с вами видели даже на примере СВО, когда мы видели, что у наших бойцов, которых мы собирали на мобилизацию, не было нормальной брони, касок, нормального материально-технического обеспечения и много-много чего", - добавил Кабанов.