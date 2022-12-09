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Член СПЧ призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации - РИА Новости, 09.12.2022
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Член СПЧ призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации
Член СПЧ призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации - РИА Новости, 09.12.2022
Член СПЧ призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации
Член Совета по правам человека при президенте РФ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:28
2022-12-09T10:28
кирилл кабанов
россия
национальный антикоррупционный комитет
оон
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации и вновь предложил приравнять ее к измене родине.Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. Конвенция ООН против коррупции предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Государства-члены обязаны проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением."Мы надеемся, что нам удастся добиться постановки этой задачи (по ужесточению наказания за коррупцию)… У нас они (предложения) оформлены давно, в том числе президенту. Мы говорим, что у нас есть чёткое понимание, по каким статьям может быть ужесточение, так и про подходы. Почему мы говорим об измене родине, потому что это реально по последствиям и по содержанию. Чем государственная служба отличается от военной? Это тоже служба", - сказал Кабанов.По словам Кабанова, за государственную измену предполагается самое жесткое наказание, а в военное время – расстрел."У нас есть ряд государственных видов служб, муниципальных, региональных, когда они подписывают присягу, контракты. Все равно аналогии есть", - сказал Кабанов.Особенно актуален вопрос ужесточения наказания за коррупцию на фоне проведения специальной военной операции, считает Кабанов."Последствия от коррупции мы с вами видели даже на примере СВО, когда мы видели, что у наших бойцов, которых мы собирали на мобилизацию, не было нормальной брони, касок, нормального материально-технического обеспечения и много-много чего", - добавил Кабанов.
https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837112111.html
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кирилл кабанов, россия, национальный антикоррупционный комитет, оон
Кирилл Кабанов, Россия, Национальный антикоррупционный комитет, ООН
10:28 09.12.2022
 
Член СПЧ призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации

Член СПЧ Кабанов призвал ужесточить наказание за коррупцию и приравнять ее к измене родине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПредседатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации и вновь предложил приравнять ее к измене родине.
Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. Конвенция ООН против коррупции предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Государства-члены обязаны проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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В России в 2022 году 1400 правоохранителей ответили в суде за коррупцию
"Мы надеемся, что нам удастся добиться постановки этой задачи (по ужесточению наказания за коррупцию)… У нас они (предложения) оформлены давно, в том числе президенту. Мы говорим, что у нас есть чёткое понимание, по каким статьям может быть ужесточение, так и про подходы. Почему мы говорим об измене родине, потому что это реально по последствиям и по содержанию. Чем государственная служба отличается от военной? Это тоже служба", - сказал Кабанов.
По словам Кабанова, за государственную измену предполагается самое жесткое наказание, а в военное время – расстрел.
"У нас есть ряд государственных видов служб, муниципальных, региональных, когда они подписывают присягу, контракты. Все равно аналогии есть", - сказал Кабанов.
Особенно актуален вопрос ужесточения наказания за коррупцию на фоне проведения специальной военной операции, считает Кабанов.
"Последствия от коррупции мы с вами видели даже на примере СВО, когда мы видели, что у наших бойцов, которых мы собирали на мобилизацию, не было нормальной брони, касок, нормального материально-технического обеспечения и много-много чего", - добавил Кабанов.
Участники акции Марш миллионов против коррупции и безнаказанности в Санто-Доминго - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
01:24
Международный день борьбы с коррупцией
 
Кирилл КабановРоссияНациональный антикоррупционный комитетООН
 
 
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