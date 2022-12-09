https://ria.ru/20221209/korostelev-1837616024.html

Бывшему ведущему "Дождя"* Коростелеву запретили въезд в Латвию

Бывшему ведущему "Дождя"* Коростелеву запретили въезд в Латвию - РИА Новости, 09.12.2022

Бывшему ведущему "Дождя"* Коростелеву запретили въезд в Латвию

МВД Латвии запретило въезд в страну бывшему ведущему телеканала "Дождь"* Алексею Коростелеву после его фразы о помощи российским военным, сообщает портал Delfi. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:44

2022-12-09T19:44

2022-12-09T20:23

латвия

в мире

санкции

санкции в отношении россии

россия

дождь (телеканал)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. МВД Латвии запретило въезд в страну бывшему ведущему телеканала "Дождь"* Алексею Коростелеву после его фразы о помощи российским военным, сообщает портал Delfi.Как отмечается, Коростелев работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство. Из-за этого Рига не может привлечь его к ответственности, единственной мерой остается запретить ведущему въезд в страну. При этом в течение месяца Коростелев имеет право обжаловать это решение в административном окружном суде.Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Перед этим канал оштрафовали на десять тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Тогда глава Национального совета республики Иварс Аболиньш пригрозил, что следующее нарушение будет стоить телеканалу лицензии.Таким нарушением стали слова Коростелева о помощи российским военным. Как сказал ведущий в эфире, "мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте". Руководство телеканала заявило о недопустимости формулировок, которые могут зародить сомнение в его позиции, и уволило журналиста, но это не помогло "Дождю"* сохранить лицензию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Риги, посоветовала перечитать заявления Госдепа о защите канала, подставив вместо слова "Россия" слово "Латвия".А представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".Роскомнадзор с 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221208/dozhd-1837314889.html

https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296892.html

https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

латвия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, россия, дождь (телеканал)