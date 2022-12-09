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В Татарстане спустили на воду новый ракетный корабль "Наро-Фоминск" - РИА Новости, 09.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221209/korabl-1837460074.html
В Татарстане спустили на воду новый ракетный корабль "Наро-Фоминск"
В Татарстане спустили на воду новый ракетный корабль "Наро-Фоминск" - РИА Новости, 09.12.2022
В Татарстане спустили на воду новый ракетный корабль "Наро-Фоминск"
Новый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 ("Буян-М"), строящийся для ВМФ России на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, спустили на... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:19
2022-12-09T13:19
новое оружие россии
безопасность
россия
вмф рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Новый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 ("Буян-М"), строящийся для ВМФ России на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, спустили на воду, сообщили в пятницу в Минобороны России."Сегодня в Республике Татарстан, на "Зеленодольском заводе имени А.М. Горького" (входит в корпорацию "Ак Барс"), состоялась торжественная церемония спуска на воду одиннадцатого из серии малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631, которому приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России Адмирала Николая Евменова присвоено наименование "Наро-Фоминск", - сообщили в Минобороны.Малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", строятся с 2010 года. В настоящее время в составе ВМФ России имеются девять таких кораблей. Основным вооружением "Буянов-М" является ракетные комплекс с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Боевое крещение корабли прошли в антитеррористической операции России в Сирии. В настоящее время "Буяны-М" задействованы в специальной военной операции для высокоточных ударов по объектам на Украине."Развернутое серийное строительство многоцелевых надводных кораблей позволяет обновлять надводную составляющую сил ВМФ в соответствии с планом, значительно усиливает потенциал флотов и повышает эффективность выполнения поставленных задач. Экипажи новых кораблей проходят обучение в Объединенном учебном центре ВМФ по современным программам", - приводят в ведомстве слова главкома ВМФ адмирала Николая Евменова в преддверии спуска.Ранее генеральный директор корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщил РИА Новости, что конструкторы корпорации "Ак Барс" создали на базе проекта 21631 эскизный проект малого ракетного корабля (МРК) проекта 21635 "Сарсар" с вдвое увеличенным количеством крылатых ракет "Калибр" - до 16 единиц. Он пояснил, что такое решение удалось реализовать благодаря незначительному увеличению водоизмещения.Помимо увеличения количества ракет, предлагается сделать V-образный корпус, поставили винты вместо водометов, улучшив таким образом мореходность. Новый проект будет предлагаться как российскому флоту, так и на экспорт.
https://ria.ru/20221206/golovko-1836624538.html
https://ria.ru/20221205/ucheniya-1836490074.html
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безопасность, россия, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф), республика татарстан (татарстан)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, ВМФ РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
13:19 09.12.2022
 
В Татарстане спустили на воду новый ракетный корабль "Наро-Фоминск"

Новый ракетный корабль "Наро-Фоминск" для ВМФ России спустили на воду в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Наро-Фоминск"
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Наро-Фоминск - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Наро-Фоминск"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Новый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 ("Буян-М"), строящийся для ВМФ России на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, спустили на воду, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Сегодня в Республике Татарстан, на "Зеленодольском заводе имени А.М. Горького" (входит в корпорацию "Ак Барс"), состоялась торжественная церемония спуска на воду одиннадцатого из серии малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631, которому приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России Адмирала Николая Евменова присвоено наименование "Наро-Фоминск", - сообщили в Минобороны.
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Малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", строятся с 2010 года. В настоящее время в составе ВМФ России имеются девять таких кораблей. Основным вооружением "Буянов-М" является ракетные комплекс с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Боевое крещение корабли прошли в антитеррористической операции России в Сирии. В настоящее время "Буяны-М" задействованы в специальной военной операции для высокоточных ударов по объектам на Украине.
"Развернутое серийное строительство многоцелевых надводных кораблей позволяет обновлять надводную составляющую сил ВМФ в соответствии с планом, значительно усиливает потенциал флотов и повышает эффективность выполнения поставленных задач. Экипажи новых кораблей проходят обучение в Объединенном учебном центре ВМФ по современным программам", - приводят в ведомстве слова главкома ВМФ адмирала Николая Евменова в преддверии спуска.
Ранее генеральный директор корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщил РИА Новости, что конструкторы корпорации "Ак Барс" создали на базе проекта 21631 эскизный проект малого ракетного корабля (МРК) проекта 21635 "Сарсар" с вдвое увеличенным количеством крылатых ракет "Калибр" - до 16 единиц. Он пояснил, что такое решение удалось реализовать благодаря незначительному увеличению водоизмещения.
Помимо увеличения количества ракет, предлагается сделать V-образный корпус, поставили винты вместо водометов, улучшив таким образом мореходность. Новый проект будет предлагаться как российскому флоту, так и на экспорт.
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5 декабря, 18:00
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияВМФ РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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