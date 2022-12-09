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Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб
Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб - РИА Новости, 09.12.2022
Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб
Контакты по линии спецслужб между Россией и США продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:30
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сша
россия
владимир путин
в мире
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Контакты по линии спецслужб между Россией и США продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, Россия не отказывается от продолжения этой работы в будущем.
https://ria.ru/20221209/spetssluzhby-1837512429.html
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сша, россия, владимир путин, в мире
США, Россия, Владимир Путин, В мире
16:30 09.12.2022 (обновлено: 16:47 09.12.2022)
 
Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб

Путин заявил, что Россия не отказывается от продолжения контактов с США по линии спецслужб

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Контакты по линии спецслужб между Россией и США продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Контакты (по линии спецслужб) продолжаются. Они по линии спецслужб никогда и не прекращались", - сказал он.
По словам Путина, Россия не отказывается от продолжения этой работы в будущем.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 15:44
Песков ответил на вопрос о возможной нормализации отношений России и США
 
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