https://ria.ru/20221209/kontakty-1837535953.html
Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб
Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб - РИА Новости, 09.12.2022
Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб
Контакты по линии спецслужб между Россией и США продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:30
2022-12-09T16:30
2022-12-09T16:47
сша
россия
владимир путин
в мире
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Контакты по линии спецслужб между Россией и США продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, Россия не отказывается от продолжения этой работы в будущем.
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сша, россия, владимир путин, в мире
США, Россия, Владимир Путин, В мире
16:30 09.12.2022 (обновлено: 16:47 09.12.2022)
Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб
Путин заявил, что Россия не отказывается от продолжения контактов с США по линии спецслужб