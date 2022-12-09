https://ria.ru/20221209/kontakty-1837535953.html

Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб

Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб - РИА Новости, 09.12.2022

Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб

Контакты по линии спецслужб между Россией и США продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:30

2022-12-09T16:30

2022-12-09T16:47

сша

россия

владимир путин

в мире

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Контакты по линии спецслужб между Россией и США продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, Россия не отказывается от продолжения этой работы в будущем.

https://ria.ru/20221209/spetssluzhby-1837512429.html

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сша, россия, владимир путин, в мире