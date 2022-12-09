https://ria.ru/20221209/konstitutsiya-1837562931.html
Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию
Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию - РИА Новости, 09.12.2022
Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко записала видео-обращение к школьникам в рамках урока "Разговоры о важном", приуроченного ко Дню конституции, парламентарий... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:25
2022-12-09T17:25
2022-12-09T17:52
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
образование - общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко записала видео-обращение к школьникам в рамках урока "Разговоры о важном", приуроченного ко Дню конституции, парламентарий призвала их изучать основной закон страны, знать все о своих правах и обязанностях."Российская Конституция - максимально "очеловеченный" документ. Самое главное качество (которого) - то что она наша, это конституция суверенного государства, суверенного народа. Сограждан, соединенных общей судьбой на своей земле, как сказано в тексте", - отметила парламентарий.Матвиенко подчеркнула важность того, чтобы с самого юного возраста ребята осознали это уникальное единство. "Не сомневаюсь, что это ощущение большой единой российской семьи даст вам силы для успешной учебы, для роста, для участия в жизни России".Матвиенко призвала изучать российскую Конституцию, чтобы ребята понимали свои права и обязанности, равенство всех перед законом.Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, изменения к ней были одобрены в ходе голосования 1 июля 2020 года.
https://ria.ru/20221003/referendum-1821276047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, образование - общество
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Образование - Общество
17:25 09.12.2022 (обновлено: 17:52 09.12.2022)
Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию
Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию, чтобы знать о правах и обязанностях
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко записала видео-обращение к школьникам в рамках урока "Разговоры о важном", приуроченного ко Дню конституции, парламентарий призвала их изучать основной закон страны, знать все о своих правах и обязанностях.
"Российская Конституция - максимально "очеловеченный" документ. Самое главное качество (которого) - то что она наша, это конституция суверенного государства, суверенного народа. Сограждан, соединенных общей судьбой на своей земле, как сказано в тексте", - отметила парламентарий.
Матвиенко подчеркнула важность того, чтобы с самого юного возраста ребята осознали это уникальное единство. "Не сомневаюсь, что это ощущение большой единой российской семьи даст вам силы для успешной учебы, для роста, для участия в жизни России".
Матвиенко призвала изучать российскую Конституцию, чтобы ребята понимали свои права и обязанности, равенство всех перед законом.
Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, изменения к ней были одобрены в ходе голосования 1 июля 2020 года.