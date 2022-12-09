https://ria.ru/20221209/konstitutsiya-1837562931.html

Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию

Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию - РИА Новости, 09.12.2022

Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко записала видео-обращение к школьникам в рамках урока "Разговоры о важном", приуроченного ко Дню конституции, парламентарий... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:25

2022-12-09T17:25

2022-12-09T17:52

общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

образование - общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко записала видео-обращение к школьникам в рамках урока "Разговоры о важном", приуроченного ко Дню конституции, парламентарий призвала их изучать основной закон страны, знать все о своих правах и обязанностях."Российская Конституция - максимально "очеловеченный" документ. Самое главное качество (которого) - то что она наша, это конституция суверенного государства, суверенного народа. Сограждан, соединенных общей судьбой на своей земле, как сказано в тексте", - отметила парламентарий.Матвиенко подчеркнула важность того, чтобы с самого юного возраста ребята осознали это уникальное единство. "Не сомневаюсь, что это ощущение большой единой российской семьи даст вам силы для успешной учебы, для роста, для участия в жизни России".Матвиенко призвала изучать российскую Конституцию, чтобы ребята понимали свои права и обязанности, равенство всех перед законом.Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, изменения к ней были одобрены в ходе голосования 1 июля 2020 года.

https://ria.ru/20221003/referendum-1821276047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, образование - общество