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CША не имеют права играть роль мирового жандарма, заявили в Пекине - РИА Новости, 09.12.2022
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CША не имеют права играть роль мирового жандарма, заявили в Пекине
CША не имеют права играть роль мирового жандарма, заявили в Пекине - РИА Новости, 09.12.2022
CША не имеют права играть роль мирового жандарма, заявили в Пекине
Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом соблюдения прав человека, США не имеют права играть роль "мирового жандарма", РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:03
2022-12-09T11:03
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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом соблюдения прав человека, США не имеют права играть роль "мирового жандарма", заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения СМИ о планах США ввести новые санкции против Китая и России.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что США планируют в пятницу ввести против России и Китая новые санкции, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в этих странах. Основная часть ожидаемых санкций будет введена в соответствии с так называемым законом Магнитского. Другая часть санкций будет касаться иранских беспилотников, якобы размещаемых на территории России, что РФ не раз опровергала, и незаконного рыболовства в Тихом океане, в поддержке которого Вашингтон обвиняет Пекин."Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела других государств под предлогом соблюдения прав человека, США не имеют права накладывать санкции на другие страны по своему усмотрению и не имеют права играть роль мирового жандарма", - сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что Китай примет действенные меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. Она также добавила, что Китай является ответственной страной в сфере рыболовства и всегда сотрудничал с другими членами международного сообщества в борьбе с незаконной добычей рыбы.
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в мире, китай, сша, россия
В мире, Китай, США, Россия
11:03 09.12.2022
 
CША не имеют права играть роль мирового жандарма, заявили в Пекине

Представитель МИД Китая Мао Нин: США не имеют права играть роль мирового жандарма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пекин. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом соблюдения прав человека, США не имеют права играть роль "мирового жандарма", заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения СМИ о планах США ввести новые санкции против Китая и России.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что США планируют в пятницу ввести против России и Китая новые санкции, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в этих странах. Основная часть ожидаемых санкций будет введена в соответствии с так называемым законом Магнитского. Другая часть санкций будет касаться иранских беспилотников, якобы размещаемых на территории России, что РФ не раз опровергала, и незаконного рыболовства в Тихом океане, в поддержке которого Вашингтон обвиняет Пекин.
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"Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела других государств под предлогом соблюдения прав человека, США не имеют права накладывать санкции на другие страны по своему усмотрению и не имеют права играть роль мирового жандарма", - сказала дипломат.
Мао Нин подчеркнула, что Китай примет действенные меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. Она также добавила, что Китай является ответственной страной в сфере рыболовства и всегда сотрудничал с другими членами международного сообщества в борьбе с незаконной добычей рыбы.
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