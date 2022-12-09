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В Новосибирске дали сроки сотрудникам психбольницы за хищение денег больных - РИА Новости, 09.12.2022
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В Новосибирске дали сроки сотрудникам психбольницы за хищение денег больных
В Новосибирске дали сроки сотрудникам психбольницы за хищение денег больных - РИА Новости, 09.12.2022
В Новосибирске дали сроки сотрудникам психбольницы за хищение денег больных
Дзержинский райсуд Новосибирска вынес обвинительный приговор троим бывшим сотрудницам местной психбольницы за хищение более 5 миллионов рублей у пациентов и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:46
2022-12-09T10:46
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Дзержинский райсуд Новосибирска вынес обвинительный приговор троим бывшим сотрудницам местной психбольницы за хищение более 5 миллионов рублей у пациентов и взятки: заведующая отделением получила 6,5 года колонии, сообщают в пятницу прокуратура Новосибирской области и СУСК."Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении трех бывших сотрудников психиатрической больницы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа), части 3 статьи 159 (мошенничество) и статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении прокуратуры.По данным надзорного ведомства, заведующая отделением, старшая медсестра и специалист по социальной работе новосибирской психиатрической больницы № 3 с 2016 по 2019 годы похитили накопленные пенсионные выплаты 16 пациентов больницы - больше 5 миллионов рублей.В следственном управлении СК РФ уточнили, что фигурантки похищали деньги, использую психическое состояние пациентов, утративших родственников и социальные связи. Данные по ущербу у СК несколько отличаются - осужденным удалось похитить у пациентов свыше 6 миллионов рублей.Кроме того, отметили в СК, заведующая отделением получала взятки от родственников пациентов на общую сумму более 2 миллионов рублей за размещение и лечение их в больнице."Суд приговорил заведующую отделением к лишению свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, медицинскую сестру и специалиста по социальной работе к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу", - говорится в релизе.
https://realty.ria.ru/20221208/prigovor-1837154218.html
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
10:46 09.12.2022
 
В Новосибирске дали сроки сотрудникам психбольницы за хищение денег больных

В Новосибирске завотделением психбольницы получила 6,5 лет за хищение денег пациентов

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Дзержинский райсуд Новосибирска вынес обвинительный приговор троим бывшим сотрудницам местной психбольницы за хищение более 5 миллионов рублей у пациентов и взятки: заведующая отделением получила 6,5 года колонии, сообщают в пятницу прокуратура Новосибирской области и СУСК.
"Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении трех бывших сотрудников психиатрической больницы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа), части 3 статьи 159 (мошенничество) и статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении прокуратуры.
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По данным надзорного ведомства, заведующая отделением, старшая медсестра и специалист по социальной работе новосибирской психиатрической больницы № 3 с 2016 по 2019 годы похитили накопленные пенсионные выплаты 16 пациентов больницы - больше 5 миллионов рублей.
В следственном управлении СК РФ уточнили, что фигурантки похищали деньги, использую психическое состояние пациентов, утративших родственников и социальные связи. Данные по ущербу у СК несколько отличаются - осужденным удалось похитить у пациентов свыше 6 миллионов рублей.
Кроме того, отметили в СК, заведующая отделением получала взятки от родственников пациентов на общую сумму более 2 миллионов рублей за размещение и лечение их в больнице.
"Суд приговорил заведующую отделением к лишению свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, медицинскую сестру и специалиста по социальной работе к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу", - говорится в релизе.
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