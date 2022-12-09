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В Новосибирске дали сроки сотрудникам психбольницы за хищение денег больных

В Новосибирске дали сроки сотрудникам психбольницы за хищение денег больных - РИА Новости, 09.12.2022

В Новосибирске дали сроки сотрудникам психбольницы за хищение денег больных

Дзержинский райсуд Новосибирска вынес обвинительный приговор троим бывшим сотрудницам местной психбольницы за хищение более 5 миллионов рублей у пациентов и... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:46

2022-12-09T10:46

2022-12-09T10:46

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Дзержинский райсуд Новосибирска вынес обвинительный приговор троим бывшим сотрудницам местной психбольницы за хищение более 5 миллионов рублей у пациентов и взятки: заведующая отделением получила 6,5 года колонии, сообщают в пятницу прокуратура Новосибирской области и СУСК."Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении трех бывших сотрудников психиатрической больницы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа), части 3 статьи 159 (мошенничество) и статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении прокуратуры.По данным надзорного ведомства, заведующая отделением, старшая медсестра и специалист по социальной работе новосибирской психиатрической больницы № 3 с 2016 по 2019 годы похитили накопленные пенсионные выплаты 16 пациентов больницы - больше 5 миллионов рублей.В следственном управлении СК РФ уточнили, что фигурантки похищали деньги, использую психическое состояние пациентов, утративших родственников и социальные связи. Данные по ущербу у СК несколько отличаются - осужденным удалось похитить у пациентов свыше 6 миллионов рублей.Кроме того, отметили в СК, заведующая отделением получала взятки от родственников пациентов на общую сумму более 2 миллионов рублей за размещение и лечение их в больнице."Суд приговорил заведующую отделением к лишению свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, медицинскую сестру и специалиста по социальной работе к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу", - говорится в релизе.

https://realty.ria.ru/20221208/prigovor-1837154218.html

https://ria.ru/20221202/rebenok-1835902089.html

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)