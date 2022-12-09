https://ria.ru/20221209/khimki-1837407393.html

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки"

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки"

Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки", сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:47

2022-12-09T10:47

2022-12-09T10:52

происшествия

пожар в тц "мега химки"

химки

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки", сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин."На 10.45 даем ликвидацию открытого горения", - сказал он.Полетыкин отметил, что общая площадь пройденного пожара - 7 тысяч "квадратов", площадь обрушения - 5 тысяч "квадратов".

химки

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пожар в тц "мега химки", химки