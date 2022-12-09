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Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки"
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки"
Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки", сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:47
2022-12-09T10:47
2022-12-09T10:52
происшествия
пожар в тц "мега химки"
химки
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки", сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин."На 10.45 даем ликвидацию открытого горения", - сказал он.Полетыкин отметил, что общая площадь пройденного пожара - 7 тысяч "квадратов", площадь обрушения - 5 тысяч "квадратов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар в тц "мега химки", химки
Происшествия, Пожар в ТЦ "Мега Химки", Химки
10:47 09.12.2022 (обновлено: 10:52 09.12.2022)
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки"
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки", сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин.
"На 10.45 даем ликвидацию открытого горения", - сказал он.
Полетыкин отметил, что общая площадь пройденного пожара - 7 тысяч "квадратов", площадь обрушения - 5 тысяч "квадратов".