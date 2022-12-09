https://ria.ru/20221209/kavaler-1837366519.html

Сержант российской армии рассказал, как спас командира роты в ходе СВО

Сержант российской армии рассказал, как спас командира роты в ходе СВО - РИА Новости, 09.12.2022

Сержант российской армии рассказал, как спас командира роты в ходе СВО

Сержант российской армии рассказал РИА Новости, как в ходе специальной военной операции спас командира своей роты, подбив украинский танк, за что был награжден... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T05:07

2022-12-09T05:07

2022-12-09T10:20

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Сержант российской армии рассказал РИА Новости, как в ходе специальной военной операции спас командира своей роты, подбив украинский танк, за что был награжден орденом Мужества."Штурмовали новый населенный пункт Новополь. И в определенный момент, после перехода противника в контратаку, к нам по флангу зашли несколько танков. Командир роты был в глубине села. И весь командный пункт роты тоже находился в середине села. В какой-то момент времени по радиостанции вышел мой комроты и запросил поддержки", — рассказал сержант Иван Миронюк.Боец пояснил, что его командир остался один с небольшой группой бойцов. В этой ситуации, он и принял решение выдвинуться ему на помощь."На БМП (боевой машине пехоты. — Прим. ред.) с личным составом прорвались вглубь села. На окраине горел дом. То есть самого танка не было видно в тепловизор. А танк стоял перед этим домом. Он произвел выстрел по мне. Не попал. Я уже в тот момент видел, откуда произошел выстрел. Вскинул примерную дальность и выстрелил. Попал ровно в борт, уничтожил танк. Получается, что своими действиями я открыл для выхода командира роты фланг. Подоспела вторая БМП, это уже была БМП разведки, и уже комроты благодаря нашим действиям смог покинуть свои позиции и выйти оттуда живым", — сказал Миронюк.За свои действия сержант Миронюк был награжден орденом Мужества. Эта государственная награда была учреждена президентом Российской Федерации в марте 1994 года. Знак ордена представляет из себя равноконечный крест с закругленными концами. Изготавливается орден из серебра. Согласно статуту ордена, им награждаются граждане, "проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни".День Героев Отечества отмечается 9 декабря. Он был установлен Государственной думой в 2007 году.

https://ria.ru/20221209/podvigi-1837369429.html

https://ria.ru/20221209/geroi-1836922061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кавалер ордена Мужества о спасении командира роты Кавалер ордена Мужества рассказал РИА Новости, как спас командира роты в ходе спецоперации, за что получил награду. 2022-12-09T05:07 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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