https://ria.ru/20221209/katok-1837469477.html

В Мурманске открывается бесплатный каток на естественном водоеме

В Мурманске открывается бесплатный каток на естественном водоеме - РИА Новости, 09.12.2022

В Мурманске открывается бесплатный каток на естественном водоеме

В Мурманске преобразуют территорию спорткомплекса "Снежинка", где оборудован бесплатный каток на Ивановом ручье, скоро здесь появится лыжная трасса, дорожки для РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:58

2022-12-09T13:58

2022-12-09T15:08

мурманская область

мурманская область

мурманск

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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. В Мурманске преобразуют территорию спорткомплекса "Снежинка", где оборудован бесплатный каток на Ивановом ручье, скоро здесь появится лыжная трасса, дорожки для пешеходных прогулок и скандинавской ходьбы, сообщили в мэрии Мурманска.На естественном водоеме - Ивановом ручье создана ледовая дорожка длиной 700 метров. Каток будет регулярно очищаться от снега."Для нашего города - это уникальный опыт, ведь каток создан на естественном водоеме. Для безопасности мурманчан будут систематически производиться замеры толщины льда, а для удобства появятся фонари и лавочки. Освещение катка планируется организовать в круглосуточном режиме, но главное, что его посещение будет совершенно бесплатным для всех желающих", - приводятся в сообщении слова главы муниципального образования город Мурманск Игоря Мораря.Сообщается, что в 2022 году на территории спорткомплекса "Снежинка" отремонтирован Домик лыжника, построен навес для хранения инвентаря, оборудования и техники, а также установлен модульный туалет с обогревом."Тысячи мурманчан посещают территорию спорткомплекса, чтобы заняться спортом на свежем воздухе или просто погулять. Очень важно, чтобы жителям города здесь было удобно и комфортно", - отметил глава администрации города Мурманск Юрий Сердечкин.По данным мэрии, в текущем зимнем сезоне на "Снежинке" появятся еще несколько зон для досуга мурманчан. Здесь оборудуют новую лыжную трассу длиной пять километров, проходящую по суше. Это позволит спортсменам тренироваться на лыжне до застывания ледяного покрова озер. Для любителей скандинавской ходьбы и пешеходных прогулок внутри 2-километрового круга проложат освещенную пешеходную тропу "Петелька".Для любителей прогулок с питомцами установлены два дог-бокса, а по мере формирования снежного покрова для них оборудуют тропу "Трезорка" длиной 1,5 километра."Важно, что изменится качество лыжных трасс, теперь их прокладка будет осуществляться ратраком. Подобная техника широко используется на горнолыжных склонах и при подготовке профессиональных лыжных трасс", - добавили в мэрии.Также в этом году на территории спорткомплекса "Снежинка" запланировано благоустройство экологической тропы. Эту территорию весной 2022 года выбрали сами мурманчане во время Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства в Мурманской области, которое проводилось в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20221208/murmansk-1837336543.html

https://ria.ru/20221208/arktika-1837329535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, мурманск