https://ria.ru/20221209/kamery-1837424231.html
Власти Омска объяснили появление камер в туалетах одной из школ
Власти Омска объяснили появление камер в туалетах одной из школ - РИА Новости, 09.12.2022
Власти Омска объяснили появление камер в туалетах одной из школ
Муляжи видеокамер были установлены в туалетах одной из омских школ после вандализма учеников в целях воспитания, пояснили РИА Новости в пресс-службе городской... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:38
2022-12-09T11:38
2022-12-09T11:38
происшествия
омск
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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Муляжи видеокамер были установлены в туалетах одной из омских школ после вандализма учеников в целях воспитания, пояснили РИА Новости в пресс-службе городской администрации, уточнив, что их уже убрали.Ранее родители пожаловались в соцсетях на установку камер в туалетах школы №55 в Омске и отсутствие кабинок и перегородок."Перегородки между туалетами ломали сами школьники, причем неоднократно. Их восстановят уже в этом месяце. Оборудование, которое находится в туалете, – это муляж. Имитации камер было решено разместить в туалетах как меры воспитательного воздействия. Они ни к чему не подключены, а направлены на раковины", - пояснили в пресс-службе.В горадминистрации уточнили, что муляжи камер из туалетов уже убрали, ремонт в туалетах планируется завершить до конца года.
https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
Власти Омска объяснили появление камер в туалетах одной из школ
Власти Омска: камеры в школьных туалетах ненастоящие, их установили после вандализма детей
ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Муляжи видеокамер были установлены в туалетах одной из омских школ после вандализма учеников в целях воспитания, пояснили РИА Новости в пресс-службе городской администрации, уточнив, что их уже убрали.
Ранее родители пожаловались в соцсетях на установку камер в туалетах школы №55 в Омске и отсутствие кабинок и перегородок.
"Перегородки между туалетами ломали сами школьники, причем неоднократно. Их восстановят уже в этом месяце. Оборудование, которое находится в туалете, – это муляж. Имитации камер было решено разместить в туалетах как меры воспитательного воздействия. Они ни к чему не подключены, а направлены на раковины", - пояснили в пресс-службе.
В горадминистрации уточнили, что муляжи камер из туалетов уже убрали, ремонт в туалетах планируется завершить до конца года.