https://ria.ru/20221209/kamery-1837424231.html

Власти Омска объяснили появление камер в туалетах одной из школ

Власти Омска объяснили появление камер в туалетах одной из школ - РИА Новости, 09.12.2022

Власти Омска объяснили появление камер в туалетах одной из школ

Муляжи видеокамер были установлены в туалетах одной из омских школ после вандализма учеников в целях воспитания, пояснили РИА Новости в пресс-службе городской... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:38

2022-12-09T11:38

2022-12-09T11:38

происшествия

омск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg

ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Муляжи видеокамер были установлены в туалетах одной из омских школ после вандализма учеников в целях воспитания, пояснили РИА Новости в пресс-службе городской администрации, уточнив, что их уже убрали.Ранее родители пожаловались в соцсетях на установку камер в туалетах школы №55 в Омске и отсутствие кабинок и перегородок."Перегородки между туалетами ломали сами школьники, причем неоднократно. Их восстановят уже в этом месяце. Оборудование, которое находится в туалете, – это муляж. Имитации камер было решено разместить в туалетах как меры воспитательного воздействия. Они ни к чему не подключены, а направлены на раковины", - пояснили в пресс-службе.В горадминистрации уточнили, что муляжи камер из туалетов уже убрали, ремонт в туалетах планируется завершить до конца года.

https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омск