https://ria.ru/20221209/inoagenty-1837632468.html

Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова**

Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова** - РИА Новости, 09.12.2022

Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова**

Министерство юстиции РФ включило издание The Bell*, движение "42"**, игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова**, журналиста телеканала "Дождь"* Михаила... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T20:56

2022-12-09T20:56

2022-12-09T21:04

иноагенты

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило издание The Bell*, движение "42"**, игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова**, журналиста телеканала "Дождь"* Михаила Фишмана** и еще двух человек в реестр иностранных агентов, следует из соответствующего перечня ведомства.Это первое обновление единого реестра иноагентов Минюста, созданного 1 декабря."Аскеров** Ровшан Энвер оглы, экологическое движение "42"***, Апресян** Рубен Грантович, Фишман** Михаил Владимирович, Мурзагулов** Ростислав Рафкатович", - говорится в обновленном реестре ведомства.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента*** Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20221209/yashin-1837548279.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иноагенты, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)