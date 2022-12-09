https://ria.ru/20221209/inoagenty-1837632468.html
Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова**
Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова** - РИА Новости, 09.12.2022
Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова**
Министерство юстиции РФ включило издание The Bell*, движение "42"**, игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова**, журналиста телеканала "Дождь"* Михаила... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:56
2022-12-09T20:56
2022-12-09T21:04
иноагенты
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило издание The Bell*, движение "42"**, игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова**, журналиста телеканала "Дождь"* Михаила Фишмана** и еще двух человек в реестр иностранных агентов, следует из соответствующего перечня ведомства.Это первое обновление единого реестра иноагентов Минюста, созданного 1 декабря."Аскеров** Ровшан Энвер оглы, экологическое движение "42"***, Апресян** Рубен Грантович, Фишман** Михаил Владимирович, Мурзагулов** Ростислав Рафкатович", - говорится в обновленном реестре ведомства.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента*** Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20221209/yashin-1837548279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
20:56 09.12.2022 (обновлено: 21:04 09.12.2022)
Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова**
Минюст признал иноагентами The Bell, движение "42" и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова*