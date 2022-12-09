Рейтинг@Mail.ru
Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова** - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/inoagenty-1837632468.html
Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова**
Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова** - РИА Новости, 09.12.2022
Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова**
Министерство юстиции РФ включило издание The Bell*, движение "42"**, игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова**, журналиста телеканала "Дождь"* Михаила... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:56
2022-12-09T21:04
иноагенты
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило издание The Bell*, движение "42"**, игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова**, журналиста телеканала "Дождь"* Михаила Фишмана** и еще двух человек в реестр иностранных агентов, следует из соответствующего перечня ведомства.Это первое обновление единого реестра иноагентов Минюста, созданного 1 декабря."Аскеров** Ровшан Энвер оглы, экологическое движение "42"***, Апресян** Рубен Грантович, Фишман** Михаил Владимирович, Мурзагулов** Ростислав Рафкатович", - говорится в обновленном реестре ведомства.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента*** Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20221209/yashin-1837548279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_87:0:1870:1337_1920x0_80_0_0_a4fb670606d69ee3875648b9402a21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иноагенты, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
20:56 09.12.2022 (обновлено: 21:04 09.12.2022)
 
Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова**

Минюст признал иноагентами The Bell, движение "42" и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова*

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило издание The Bell*, движение "42"**, игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова**, журналиста телеканала "Дождь"* Михаила Фишмана** и еще двух человек в реестр иностранных агентов, следует из соответствующего перечня ведомства.
Это первое обновление единого реестра иноагентов Минюста, созданного 1 декабря.
"Аскеров** Ровшан Энвер оглы, экологическое движение "42"***, Апресян** Рубен Грантович, Фишман** Михаил Владимирович, Мурзагулов** Ростислав Рафкатович", - говорится в обновленном реестре ведомства.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
*** Организация, выполняющая функции иноагента
Путин о Яшине (признан иноагентом): Это кто такой? - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:54
Путин поинтересовался, кто такой Яшин*
 
иноагентыРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала