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В Ярославской области социальные выплаты проиндексируют на 5,9 процента

В Ярославской области социальные выплаты проиндексируют на 5,9 процента - РИА Новости, 09.12.2022

В Ярославской области социальные выплаты проиндексируют на 5,9 процента

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев инициировал законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года социальные выплаты отдельным категориям граждан... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:41

2022-12-09T15:41

2022-12-09T15:41

ярославская область

ярославская область

ярославская областная дума

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев инициировал законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года социальные выплаты отдельным категориям граждан будут проиндексированы на 5,9%, сообщает правительство региона."Глава региона Михаил Евраев инициировал законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года социальные выплаты отдельным категориям граждан будут проиндексированы на 5,9%. Сегодня этот проект одобрен профильным комитетом Ярославской областной Думы. Рассмотрение документа пройдет на очередном заседании регионального парламента 15 декабря", - говорится в сообщении.По словам директора департамента труда и соцподдержки населения региона Надежды Биочино, индексация коснется выплат, установленных Социальным кодексом Ярославской области и рядом других законов о временной поддержке разных категорий граждан. "В первую очередь это семьи с детьми, пожилые граждане и инвалиды. На эти цели в следующем году будет дополнительно выделено порядка 150 миллионов рублей", - цитирует Биочино пресс-служба областного правительства.Также законопроект предлагает продлить до 31 декабря 2025 года временные меры социальной поддержки граждан, имеющих детей. Это единовременные выплаты при рождении одновременно двух и более детей, при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка и выплаты усыновителям, а также ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей."Кроме того, по инициативе губернатора будут продлены меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей. До 2025 года сохранится и компенсация за наем жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", - информирует областное правительство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярославская область, ярославская областная дума, михаил евраев