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В Ярославской области социальные выплаты проиндексируют на 5,9 процента - РИА Новости, 09.12.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221209/indeksatsiya-1837511483.html
В Ярославской области социальные выплаты проиндексируют на 5,9 процента
В Ярославской области социальные выплаты проиндексируют на 5,9 процента - РИА Новости, 09.12.2022
В Ярославской области социальные выплаты проиндексируют на 5,9 процента
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев инициировал законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года социальные выплаты отдельным категориям граждан... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:41
2022-12-09T15:41
ярославская область
ярославская область
ярославская областная дума
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев инициировал законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года социальные выплаты отдельным категориям граждан будут проиндексированы на 5,9%, сообщает правительство региона."Глава региона Михаил Евраев инициировал законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года социальные выплаты отдельным категориям граждан будут проиндексированы на 5,9%. Сегодня этот проект одобрен профильным комитетом Ярославской областной Думы. Рассмотрение документа пройдет на очередном заседании регионального парламента 15 декабря", - говорится в сообщении.По словам директора департамента труда и соцподдержки населения региона Надежды Биочино, индексация коснется выплат, установленных Социальным кодексом Ярославской области и рядом других законов о временной поддержке разных категорий граждан. "В первую очередь это семьи с детьми, пожилые граждане и инвалиды. На эти цели в следующем году будет дополнительно выделено порядка 150 миллионов рублей", - цитирует Биочино пресс-служба областного правительства.Также законопроект предлагает продлить до 31 декабря 2025 года временные меры социальной поддержки граждан, имеющих детей. Это единовременные выплаты при рождении одновременно двух и более детей, при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка и выплаты усыновителям, а также ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей."Кроме того, по инициативе губернатора будут продлены меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей. До 2025 года сохранится и компенсация за наем жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", - информирует областное правительство.
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ярославская область, ярославская областная дума, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославская областная Дума, Михаил Евраев
15:41 09.12.2022
 

В Ярославской области социальные выплаты проиндексируют на 5,9 процента

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев инициировал законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года социальные выплаты отдельным категориям граждан будут проиндексированы на 5,9%, сообщает правительство региона.
"Глава региона Михаил Евраев инициировал законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года социальные выплаты отдельным категориям граждан будут проиндексированы на 5,9%. Сегодня этот проект одобрен профильным комитетом Ярославской областной Думы. Рассмотрение документа пройдет на очередном заседании регионального парламента 15 декабря", - говорится в сообщении.
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По словам директора департамента труда и соцподдержки населения региона Надежды Биочино, индексация коснется выплат, установленных Социальным кодексом Ярославской области и рядом других законов о временной поддержке разных категорий граждан. "В первую очередь это семьи с детьми, пожилые граждане и инвалиды. На эти цели в следующем году будет дополнительно выделено порядка 150 миллионов рублей", - цитирует Биочино пресс-служба областного правительства.
Также законопроект предлагает продлить до 31 декабря 2025 года временные меры социальной поддержки граждан, имеющих детей. Это единовременные выплаты при рождении одновременно двух и более детей, при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка и выплаты усыновителям, а также ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей.
"Кроме того, по инициативе губернатора будут продлены меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей. До 2025 года сохранится и компенсация за наем жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", - информирует областное правительство.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославская областная ДумаМихаил Евраев
 
 
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