https://ria.ru/20221209/ikea-1837658388.html

IKEA отказала в компенсациях работникам российских заводов

IKEA отказала в компенсациях работникам российских заводов - РИА Новости, 09.12.2022

IKEA отказала в компенсациях работникам российских заводов

Группа IKEA отказалась выполнить требования работников двух своих заводов в Ленинградской и Кировской областях, настаивающих на начислении ежегодного бонуса,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T23:59

2022-12-09T23:59

2022-12-09T23:59

россия

кировская область

швеция

ikea international group

икеа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Группа IKEA отказалась выполнить требования работников двух своих заводов в Ленинградской и Кировской областях, настаивающих на начислении ежегодного бонуса, сохранении рабочих мест при смене собственника и существенных выплатах при увольнении, сообщил профсоюз завода "ИКЕА Тихвин" в Ленобласти.В начале декабря более 500 работников заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях подписались под требованиями в адрес компании по начислению ежегодного бонуса "Спасибо", сохранению рабочих мест при смене собственника и выплатам восьми зарплат в случае увольнения, сообщал РИА Новости органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. Эти требования были направлены профсоюзами обоих российских заводов в их головные компании для последующей передачи в офис IKEA в Швеции."Группа Inter IKEA ответила отказом на совместные требования работников фабрик ИКЕА в Тихвине и Вятке", - информирует профсоюз "ИКЕА Тихвин" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Комментарием материнской компании по этому вопросу РИА Новости пока не располагает.IKEA 9 ноября начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей. Дебрендинг, предположительно, займет два месяца. До этого в третьей декаде октября представители потенциальных покупателей заводов IKEA в России начали их посещение на условиях полной анонимности, рассказывал РИА Новости Илларионов.Согласно финансовой отчетности компании, IKEA сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в России к началу 2023 года.IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

https://ria.ru/20221118/ikea-1832479911.html

https://ria.ru/20221109/ikea-1830360886.html

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кировская область

швеция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кировская область, швеция, ikea international group, икеа