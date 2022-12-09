Рейтинг@Mail.ru
США отправят Украине боеприпасы для HIMARS в рамках нового пакета помощи - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/himars-1837639887.html
США отправят Украине боеприпасы для HIMARS в рамках нового пакета помощи
США отправят Украине боеприпасы для HIMARS в рамках нового пакета помощи - РИА Новости, 09.12.2022
США отправят Украине боеприпасы для HIMARS в рамках нового пакета помощи
США в рамках нового пакета помощи отправят Украине боеприпасы для HIMARS, снаряды натовского калибра 155 миллиметров и системы противодействия БПЛА, говорится в РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T21:35
2022-12-09T22:12
украина
сша
министерство обороны сша
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи отправят Украине боеприпасы для HIMARS, снаряды натовского калибра 155 миллиметров и системы противодействия БПЛА, говорится в опубликованном заявлении Пентагона.Как отмечается, США также поставят Украине оборудование для противовоздушной обороны, бронеавтомобили "Хамви", около 150 генераторов и полевое оборудование.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221207/kongress-1836831080.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:0:2607:1955_1920x0_80_0_0_c5c4507d9344287775b74ad25294d553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, министерство обороны сша, нато, в мире
Украина, США, Министерство обороны США, НАТО, В мире
21:35 09.12.2022 (обновлено: 22:12 09.12.2022)
 
США отправят Украине боеприпасы для HIMARS в рамках нового пакета помощи

Пентагон сообщил о передаче Украине боеприпасов для HIMARS в рамках нового пакета помощи

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи отправят Украине боеприпасы для HIMARS, снаряды натовского калибра 155 миллиметров и системы противодействия БПЛА, говорится в опубликованном заявлении Пентагона.
"Этот пакет помощи в сфере безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны... Возможности в рамках этого пакета включают: дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS); 80 тысяч 155 миллиметровых артиллерийских снарядов; оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в заявлении.
Как отмечается, США также поставят Украине оборудование для противовоздушной обороны, бронеавтомобили "Хамви", около 150 генераторов и полевое оборудование.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 00:41
В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен
 
УкраинаСШАМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала