21:35 09.12.2022 (обновлено: 22:12 09.12.2022)
США отправят Украине боеприпасы для HIMARS в рамках нового пакета помощи
Пентагон сообщил о передаче Украине боеприпасов для HIMARS в рамках нового пакета помощи
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezРСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
РСЗО HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи отправят Украине боеприпасы для HIMARS, снаряды натовского калибра 155 миллиметров и системы противодействия БПЛА, говорится в опубликованном заявлении Пентагона.
"Этот пакет помощи в сфере безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны... Возможности в рамках этого пакета включают: дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS); 80 тысяч 155 миллиметровых артиллерийских снарядов; оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в заявлении.
Как отмечается, США также поставят Украине оборудование для противовоздушной обороны, бронеавтомобили "Хамви", около 150 генераторов и полевое оборудование.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.