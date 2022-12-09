https://ria.ru/20221209/himars-1837606990.html

Страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS

Страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.12.2022

Страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS

Страны Балтии в настоящее время ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:12

2022-12-09T19:12

2022-12-09T19:12

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны Балтии в настоящее время ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш."С учетом саммита НАТО в Вильнюсе в следующем году мы должны и дальше, как и до сих пор, там, где это возможно, осуществлять совместные закупки. Сейчас идет общая работа по (закупке) систем ракетной артиллерии HIMARS и мы продолжим искать другие способы, как мы сможем, эффективно объединяя усилия, обеспечить свою индивидуальную и коллективную безопасность", - сказал Кариньш на совместной пресс-конференции с литовской и эстонской коллегами после встречи в Риге. Трансляция велась на сайте правительства.Он добавил, что страны Балтии намерены и дальше работать с союзниками по НАТО, обеспечивая реализацию договоренностей на саммите НАТО в Мадриде, где было решено увеличить присутствие войск альянса в каждой из стран Балтии до уровня постоянно дислоцированной бригады.Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва планирует осенью подписать с США договор о поставках ей РСЗО HIMARS, Эстония, по его словам, подобный договор уже подписала.

https://ria.ru/20221205/himars-1836496859.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/himars-1826120345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кришьянис кариньш, балтия, латвия, нато, эстония, литва, рсзо himars, сша