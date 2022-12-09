Страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS
Премьер Латвии Кариньш: страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны Балтии в настоящее время ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
"С учетом саммита НАТО в Вильнюсе в следующем году мы должны и дальше, как и до сих пор, там, где это возможно, осуществлять совместные закупки. Сейчас идет общая работа по (закупке) систем ракетной артиллерии HIMARS и мы продолжим искать другие способы, как мы сможем, эффективно объединяя усилия, обеспечить свою индивидуальную и коллективную безопасность", - сказал Кариньш на совместной пресс-конференции с литовской и эстонской коллегами после встречи в Риге. Трансляция велась на сайте правительства.
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Он добавил, что страны Балтии намерены и дальше работать с союзниками по НАТО, обеспечивая реализацию договоренностей на саммите НАТО в Мадриде, где было решено увеличить присутствие войск альянса в каждой из стран Балтии до уровня постоянно дислоцированной бригады.
Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва планирует осенью подписать с США договор о поставках ей РСЗО HIMARS, Эстония, по его словам, подобный договор уже подписала.