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Страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.12.2022
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Страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS
Страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.12.2022
Страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS
Страны Балтии в настоящее время ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:12
2022-12-09T19:12
в мире
кришьянис кариньш
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны Балтии в настоящее время ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш."С учетом саммита НАТО в Вильнюсе в следующем году мы должны и дальше, как и до сих пор, там, где это возможно, осуществлять совместные закупки. Сейчас идет общая работа по (закупке) систем ракетной артиллерии HIMARS и мы продолжим искать другие способы, как мы сможем, эффективно объединяя усилия, обеспечить свою индивидуальную и коллективную безопасность", - сказал Кариньш на совместной пресс-конференции с литовской и эстонской коллегами после встречи в Риге. Трансляция велась на сайте правительства.Он добавил, что страны Балтии намерены и дальше работать с союзниками по НАТО, обеспечивая реализацию договоренностей на саммите НАТО в Мадриде, где было решено увеличить присутствие войск альянса в каждой из стран Балтии до уровня постоянно дислоцированной бригады.Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва планирует осенью подписать с США договор о поставках ей РСЗО HIMARS, Эстония, по его словам, подобный договор уже подписала.
https://ria.ru/20221205/himars-1836496859.html
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в мире, кришьянис кариньш, балтия, латвия, нато, эстония, литва, рсзо himars, сша
В мире, Кришьянис Кариньш, Балтия, Латвия, НАТО, Эстония, Литва, РСЗО HIMARS, США
19:12 09.12.2022
 
Страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS

Премьер Латвии Кариньш: страны Балтии ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны Балтии в настоящее время ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
"С учетом саммита НАТО в Вильнюсе в следующем году мы должны и дальше, как и до сих пор, там, где это возможно, осуществлять совместные закупки. Сейчас идет общая работа по (закупке) систем ракетной артиллерии HIMARS и мы продолжим искать другие способы, как мы сможем, эффективно объединяя усилия, обеспечить свою индивидуальную и коллективную безопасность", - сказал Кариньш на совместной пресс-конференции с литовской и эстонской коллегами после встречи в Риге. Трансляция велась на сайте правительства.
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Он добавил, что страны Балтии намерены и дальше работать с союзниками по НАТО, обеспечивая реализацию договоренностей на саммите НАТО в Мадриде, где было решено увеличить присутствие войск альянса в каждой из стран Балтии до уровня постоянно дислоцированной бригады.
Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва планирует осенью подписать с США договор о поставках ей РСЗО HIMARS, Эстония, по его словам, подобный договор уже подписала.
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В миреКришьянис КариньшБалтияЛатвияНАТОЭстонияЛитваРСЗО HIMARSСША
 
 
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