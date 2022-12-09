https://ria.ru/20221209/gruziya-1837590897.html

В Госдуме заявили о возможной перспективе отмены виз с Грузией

В Госдуме заявили о возможной перспективе отмены виз с Грузией - РИА Новости, 09.12.2022

В Госдуме заявили о возможной перспективе отмены виз с Грузией

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что появилась перспектива для отмены виз с Грузией и возобновления прямого... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:27

2022-12-09T18:27

2022-12-09T18:27

леонид калашников

грузия

сергей гаврилов

россия

госдума рф

межпарламентская ассамблея православия

тбилиси

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что появилась перспектива для отмены виз с Грузией и возобновления прямого авиасообщения.В среду состоялся российско-грузинский форум: "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития", на котором обсуждались вопросы отмены визового режима и восстановление прямых авиарейсов."Сейчас ответственная политика Грузии в нынешней сложной ситуации, связанной, в том числе, с проведением специальной операции, санкции против нас (дает возможность продвинуться в этих вопросах – ред.). Мне кажется, это тоже назрело (отмена визового режима – ред.), так же как и для того, чтобы (возобновить прямое авиасообщение – ред.), это в общем и перевозки тех людей, которые в этом нуждаются" - добавил он.По словам парламентария, к решению этих вопросов могли прийти еще полтора года назад, но из-за антироссийских акций в Тбилиси летом 2019 года после визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова Россия не пошла на этот шаг.Калашников сообщил, что было принято решение поставить перед этими структурами вопрос об отмене виз с Грузией и возобновлении прямого авиасообщения. "Поставить и попытаться решить эти вопросы", - сказал он."Это, в том числе, обсуждалось на этом форуме, обсуждается это и на парламентском уровне. Мы постоянно думаем об этом, когда разговариваем с разными структурами исполнительной власти, администрацией президента, Минтрансом", - сказал он.Решение этих вопросов назрело, убеждён Калашников, поскольку люди нуждаются в прямом авиасообщении между Москвой и Тбилиси.В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия в июне 2019 года. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии, что привело к протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией.Президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.

https://ria.ru/20221205/gruziya-1836484233.html

https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835947488.html

https://ria.ru/20221209/posolstvo-1837487598.html

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тбилиси

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леонид калашников, грузия, сергей гаврилов, россия, госдума рф, межпарламентская ассамблея православия, тбилиси