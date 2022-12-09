https://ria.ru/20221209/gorlovka-1837365981.html
Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке
Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке
Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке, в результате обстрела получил повреждения дом, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T04:26
2022-12-09T04:26
2022-12-09T07:17
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке, в результате обстрела получил повреждения дом, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские неонацисты ведут прицельный огонь по горловскому поселку шахты имени Гагарина. Вследствие обстрела Никитовского района Горловки с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) поврежден дом по адресу: улица Нансена, 7 (прямое попадание вражеского снаряда в кровлю). Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Далее мэр Горловки добавил, что в результате обстрела получило повреждения здание школы №48.Позже представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск, выпустивших в 3.45 по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20221207/gorlovka-1837075214.html
https://ria.ru/20221207/obstrel-1837062377.html
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
04:26 09.12.2022 (обновлено: 07:17 09.12.2022)
Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке
Мэр Горловки Приходько: ВСУ ведут прицельный огонь по Горловке, поврежден дом