https://ria.ru/20221209/gorlovka-1837365981.html

Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке

Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке - РИА Новости, 09.12.2022

Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке

Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке, в результате обстрела получил повреждения дом, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T04:26

2022-12-09T04:26

2022-12-09T07:17

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска ведут прицельный огонь по Горловке, в результате обстрела получил повреждения дом, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские неонацисты ведут прицельный огонь по горловскому поселку шахты имени Гагарина. Вследствие обстрела Никитовского района Горловки с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) поврежден дом по адресу: улица Нансена, 7 (прямое попадание вражеского снаряда в кровлю). Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Далее мэр Горловки добавил, что в результате обстрела получило повреждения здание школы №48.Позже представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск, выпустивших в 3.45 по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/gorlovka-1837075214.html

https://ria.ru/20221207/obstrel-1837062377.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол