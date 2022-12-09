https://ria.ru/20221209/gonka-1837365262.html

Пентагон: США не вступят в гонку вооружений, создавая гиперзвуковые ракеты

Пентагон: США не вступят в гонку вооружений, создавая гиперзвуковые ракеты - РИА Новости, 09.12.2022

Пентагон: США не вступят в гонку вооружений, создавая гиперзвуковые ракеты

США не станут вступать в гонку вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей, заявила замминистра обороны Кейтлин Хикс. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T03:59

2022-12-09T03:59

2022-12-09T03:59

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не станут вступать в гонку вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей, заявила замминистра обороны Кейтлин Хикс.Она отметила, что США значительно инвестируют в гиперзвуковые возможности, чтобы быть уверенными в наличии систем, которые отвечают потребностям в бою.Использование РФ гиперзвуковых ракет на Украине не ускользнуло от внимания Пентагона, Хикс объяснила применение этого оружия Россией необходимостью установить различные эффекты на поле боя.

https://ria.ru/20220705/shary-1800426980.html

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2022

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сша, россия, украина, министерство обороны сша