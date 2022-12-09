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Пентагон: США не вступят в гонку вооружений, создавая гиперзвуковые ракеты - РИА Новости, 09.12.2022
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Пентагон: США не вступят в гонку вооружений, создавая гиперзвуковые ракеты
Пентагон: США не вступят в гонку вооружений, создавая гиперзвуковые ракеты - РИА Новости, 09.12.2022
Пентагон: США не вступят в гонку вооружений, создавая гиперзвуковые ракеты
США не станут вступать в гонку вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей, заявила замминистра обороны Кейтлин Хикс. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T03:59
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сша
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не станут вступать в гонку вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей, заявила замминистра обороны Кейтлин Хикс.Она отметила, что США значительно инвестируют в гиперзвуковые возможности, чтобы быть уверенными в наличии систем, которые отвечают потребностям в бою.Использование РФ гиперзвуковых ракет на Украине не ускользнуло от внимания Пентагона, Хикс объяснила применение этого оружия Россией необходимостью установить различные эффекты на поле боя.
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США, Россия, Украина, Министерство обороны США
03:59 09.12.2022
 
Пентагон: США не вступят в гонку вооружений, создавая гиперзвуковые ракеты

Пентагон: США не вступят в гонку вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не станут вступать в гонку вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей, заявила замминистра обороны Кейтлин Хикс.
"Мы не о гонке вооружений, не о том, чтобы тратить доллар к доллару, создавать оружие к оружию, относительно того, что делают другие страны", - сказала Хикс на форуме в Аспене. Трансляция велась на сайте форума.
Она отметила, что США значительно инвестируют в гиперзвуковые возможности, чтобы быть уверенными в наличии систем, которые отвечают потребностям в бою.
Использование РФ гиперзвуковых ракет на Украине не ускользнуло от внимания Пентагона, Хикс объяснила применение этого оружия Россией необходимостью установить различные эффекты на поле боя.
Дирижабль-разведчик JLENS в США - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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