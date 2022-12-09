https://ria.ru/20221209/gid-1837422929.html
Турпортал Discover Moscow представил новогодний гид по столице
Турпортал Discover Moscow представил новогодний гид по столице - РИА Новости, 09.12.2022
Турпортал Discover Moscow представил новогодний гид по столице
Туристический портал Discover Moscow представил новогодний гид по столице, сообщает в пятницу пресс-служба комитета по туризму. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:32
2022-12-09T11:32
2022-12-09T12:03
туризм
наталья сергунина
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новости - туризм
гид
отели
музеи
рестораны
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Туристический портал Discover Moscow представил новогодний гид по столице, сообщает в пятницу пресс-служба комитета по туризму."На портале опубликованы десятки вариантов — от маршрутов по исторической части города до кафе с авторским меню. Еще путеводитель рассказывает о программах в музеях, выставочных залах, театрах и парках", — цитируют в пресс-службе заммэра Москвы Наталью Сергунину.Отмечается, что на сайте также разместили подборку ресторанов и отелей с выгодными условиями. Например, при бронировании номера через сервис Russpass более чем в 20 столичных гостиницах готовы предоставить скидки до 20 процентов или услугу позднего выезда. Приятно удивить готовы и кафе: посетителей ряда заведений ждет комплимент в виде десерта или скидка на заказ до 15 процентов.Большинство предложений действует с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.
https://ria.ru/20221208/moskva-1837193161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья сергунина, москва, новости - туризм, гид, отели, музеи, рестораны, туризм, туристы
Туризм, Наталья Сергунина, Москва, Новости - Туризм, Гид, Отели, Музеи, Рестораны, Туризм, туристы
11:32 09.12.2022 (обновлено: 12:03 09.12.2022)
Турпортал Discover Moscow представил новогодний гид по столице
Туристический портал Discover Moscow представил новогодний гид по столице