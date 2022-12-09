https://ria.ru/20221209/gid-1837422929.html

Турпортал Discover Moscow представил новогодний гид по столице

Турпортал Discover Moscow представил новогодний гид по столице - РИА Новости, 09.12.2022

Турпортал Discover Moscow представил новогодний гид по столице

Туристический портал Discover Moscow представил новогодний гид по столице, сообщает в пятницу пресс-служба комитета по туризму. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:32

2022-12-09T11:32

2022-12-09T12:03

туризм

наталья сергунина

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новости - туризм

гид

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Туристический портал Discover Moscow представил новогодний гид по столице, сообщает в пятницу пресс-служба комитета по туризму."На портале опубликованы десятки вариантов — от маршрутов по исторической части города до кафе с авторским меню. Еще путеводитель рассказывает о программах в музеях, выставочных залах, театрах и парках", — цитируют в пресс-службе заммэра Москвы Наталью Сергунину.Отмечается, что на сайте также разместили подборку ресторанов и отелей с выгодными условиями. Например, при бронировании номера через сервис Russpass более чем в 20 столичных гостиницах готовы предоставить скидки до 20 процентов или услугу позднего выезда. Приятно удивить готовы и кафе: посетителей ряда заведений ждет комплимент в виде десерта или скидка на заказ до 15 процентов.Большинство предложений действует с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

https://ria.ru/20221208/moskva-1837193161.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

наталья сергунина, москва, новости - туризм, гид, отели, музеи, рестораны, туризм, туристы