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В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз - РИА Новости, 09.12.2022
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В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз
В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз - РИА Новости, 09.12.2022
В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз
Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дарья Лантарова предложила включить Героев России и тех, кто был трижды награждён Орденом... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:06
2022-12-09T13:31
общество
россия
единая россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дарья Лантарова предложила включить Героев России и тех, кто был трижды награждён Орденом Мужества, в перечень тех, кто может бесплатно поступать в любой вуз без конкурса."Хотели бы предложить инициативу. Речь о том, чтобы включить Героев России и Героев, трижды награждённых Орденом Мужества, в перечень категорий, которые могут бесплатно, без конкурса поступать в любой вуз и бесплатно учиться на подготовительных курсах", - сказала Лантарова на форуме "Школа Героя", на котором она выступила по видеосвязи.Такая мера, по словам Лантаровой, позволит "тем, кто проявил себя в деле защиты Родины", получить хорошее образование.
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общество, россия, единая россия
Общество, Россия, Единая Россия
13:06 09.12.2022 (обновлено: 13:31 09.12.2022)
 
В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз

В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно и без конкурса поступать в любой вуз

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дарья Лантарова предложила включить Героев России и тех, кто был трижды награждён Орденом Мужества, в перечень тех, кто может бесплатно поступать в любой вуз без конкурса.
"Хотели бы предложить инициативу. Речь о том, чтобы включить Героев России и Героев, трижды награждённых Орденом Мужества, в перечень категорий, которые могут бесплатно, без конкурса поступать в любой вуз и бесплатно учиться на подготовительных курсах", - сказала Лантарова на форуме "Школа Героя", на котором она выступила по видеосвязи.
Такая мера, по словам Лантаровой, позволит "тем, кто проявил себя в деле защиты Родины", получить хорошее образование.
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