https://ria.ru/20221209/geroi-1837455512.html
В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз
В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз - РИА Новости, 09.12.2022
В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз
Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дарья Лантарова предложила включить Героев России и тех, кто был трижды награждён Орденом... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:06
2022-12-09T13:06
2022-12-09T13:31
общество
россия
единая россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дарья Лантарова предложила включить Героев России и тех, кто был трижды награждён Орденом Мужества, в перечень тех, кто может бесплатно поступать в любой вуз без конкурса."Хотели бы предложить инициативу. Речь о том, чтобы включить Героев России и Героев, трижды награждённых Орденом Мужества, в перечень категорий, которые могут бесплатно, без конкурса поступать в любой вуз и бесплатно учиться на подготовительных курсах", - сказала Лантарова на форуме "Школа Героя", на котором она выступила по видеосвязи.Такая мера, по словам Лантаровой, позволит "тем, кто проявил себя в деле защиты Родины", получить хорошее образование.
https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, единая россия
Общество, Россия, Единая Россия
13:06 09.12.2022 (обновлено: 13:31 09.12.2022)
В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз
В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно и без конкурса поступать в любой вуз
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дарья Лантарова предложила включить Героев России и тех, кто был трижды награждён Орденом Мужества, в перечень тех, кто может бесплатно поступать в любой вуз без конкурса.
"Хотели бы предложить инициативу. Речь о том, чтобы включить Героев России и Героев, трижды награждённых Орденом Мужества, в перечень категорий, которые могут бесплатно, без конкурса поступать в любой вуз и бесплатно учиться на подготовительных курсах", - сказала Лантарова на форуме "Школа Героя", на котором она выступила по видеосвязи.
Такая мера, по словам Лантаровой, позволит "тем, кто проявил себя в деле защиты Родины", получить хорошее образование.