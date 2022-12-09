https://ria.ru/20221209/geroi-1837455512.html

В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз

В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз - РИА Новости, 09.12.2022

В ЕР предложили разрешить Героям России бесплатно поступать в любой вуз

Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дарья Лантарова предложила включить Героев России и тех, кто был трижды награждён Орденом... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:06

2022-12-09T13:06

2022-12-09T13:31

общество

россия

единая россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дарья Лантарова предложила включить Героев России и тех, кто был трижды награждён Орденом Мужества, в перечень тех, кто может бесплатно поступать в любой вуз без конкурса."Хотели бы предложить инициативу. Речь о том, чтобы включить Героев России и Героев, трижды награждённых Орденом Мужества, в перечень категорий, которые могут бесплатно, без конкурса поступать в любой вуз и бесплатно учиться на подготовительных курсах", - сказала Лантарова на форуме "Школа Героя", на котором она выступила по видеосвязи.Такая мера, по словам Лантаровой, позволит "тем, кто проявил себя в деле защиты Родины", получить хорошее образование.

https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, единая россия