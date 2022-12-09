Рейтинг@Mail.ru
Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221209/gaz-1837612482.html
Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу
Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу - РИА Новости, 09.12.2022
Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу
Свыше тысячи льготников из Подмосковья отправили заявки на бесплатное подключение к газу. Московская область стала первым регионом, который принял участие в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:30
2022-12-09T19:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760420388_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_eb4d3ff8411190b253dc92e547d050cd.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Свыше тысячи льготников из Подмосковья отправили заявки на бесплатное подключение к газу. Московская область стала первым регионом, который принял участие в программе социальной газификации. Об этом сообщил телеканал "360".Отправить заявку на подключение к газу можно с помощью портала госуслуг. После одобрения заявки необходимо заключить договор с "Мособлгазом". Льготники также имеют право претендовать на газовое оборудование, цена которого не превышает 80 тысяч рублей.Обратиться за услугой могут семьи, которые получают пособие на детей, пенсионеры с низким доходом, труженики тыла и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, подключить газ могут военные и семьи военных, которые погибли в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, а также семьи участников СВО. Важно являться собственником жилья, а также иметь в нем постоянную регистрацию.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760420388_160:0:2000:1380_1920x0_80_0_0_f9155eb947becaf4b148e04f741103ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мособлгаз
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлгаз
19:30 09.12.2022
 

Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу

© РИА Новости / Виталий БелоусовКастрюля на конфорке газовой плиты 360
Кастрюля на конфорке газовой плиты 360 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Свыше тысячи льготников из Подмосковья отправили заявки на бесплатное подключение к газу. Московская область стала первым регионом, который принял участие в программе социальной газификации. Об этом сообщил телеканал "360".
Отправить заявку на подключение к газу можно с помощью портала госуслуг. После одобрения заявки необходимо заключить договор с "Мособлгазом". Льготники также имеют право претендовать на газовое оборудование, цена которого не превышает 80 тысяч рублей.
Обратиться за услугой могут семьи, которые получают пособие на детей, пенсионеры с низким доходом, труженики тыла и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, подключить газ могут военные и семьи военных, которые погибли в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, а также семьи участников СВО. Важно являться собственником жилья, а также иметь в нем постоянную регистрацию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала