https://ria.ru/20221209/gaz-1837612482.html

Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу

Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу - РИА Новости, 09.12.2022

Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу

Свыше тысячи льготников из Подмосковья отправили заявки на бесплатное подключение к газу. Московская область стала первым регионом, который принял участие в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:30

2022-12-09T19:30

2022-12-09T19:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Свыше тысячи льготников из Подмосковья отправили заявки на бесплатное подключение к газу. Московская область стала первым регионом, который принял участие в программе социальной газификации. Об этом сообщил телеканал "360".Отправить заявку на подключение к газу можно с помощью портала госуслуг. После одобрения заявки необходимо заключить договор с "Мособлгазом". Льготники также имеют право претендовать на газовое оборудование, цена которого не превышает 80 тысяч рублей.Обратиться за услугой могут семьи, которые получают пособие на детей, пенсионеры с низким доходом, труженики тыла и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, подключить газ могут военные и семьи военных, которые погибли в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, а также семьи участников СВО. Важно являться собственником жилья, а также иметь в нем постоянную регистрацию.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мособлгаз