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Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу
Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу - РИА Новости, 09.12.2022
Свыше тысячи жителей МО подали заявки на льготное подключение к газу
Свыше тысячи льготников из Подмосковья отправили заявки на бесплатное подключение к газу. Московская область стала первым регионом, который принял участие в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:30
2022-12-09T19:30
2022-12-09T19:30
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Свыше тысячи льготников из Подмосковья отправили заявки на бесплатное подключение к газу. Московская область стала первым регионом, который принял участие в программе социальной газификации. Об этом сообщил телеканал "360".Отправить заявку на подключение к газу можно с помощью портала госуслуг. После одобрения заявки необходимо заключить договор с "Мособлгазом". Льготники также имеют право претендовать на газовое оборудование, цена которого не превышает 80 тысяч рублей.Обратиться за услугой могут семьи, которые получают пособие на детей, пенсионеры с низким доходом, труженики тыла и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, подключить газ могут военные и семьи военных, которые погибли в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, а также семьи участников СВО. Важно являться собственником жилья, а также иметь в нем постоянную регистрацию.
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московская область (подмосковье), мособлгаз
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлгаз
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Свыше тысячи льготников из Подмосковья отправили заявки на бесплатное подключение к газу. Московская область стала первым регионом, который принял участие в программе социальной газификации. Об этом сообщил телеканал "360".
Отправить заявку на подключение к газу можно с помощью портала госуслуг. После одобрения заявки необходимо заключить договор с "Мособлгазом". Льготники также имеют право претендовать на газовое оборудование, цена которого не превышает 80 тысяч рублей.
Обратиться за услугой могут семьи, которые получают пособие на детей, пенсионеры с низким доходом, труженики тыла и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, подключить газ могут военные и семьи военных, которые погибли в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, а также семьи участников СВО. Важно являться собственником жилья, а также иметь в нем постоянную регистрацию.