https://ria.ru/20221209/gaz-1837553172.html
Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин
Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин
Противоречий по созданию единого рынка газа в странах ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:07
2022-12-09T17:07
2022-12-09T17:07
экономика
владимир путин
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Противоречий по созданию единого рынка газа в странах ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин."Для того, чтобы говорить о едином рынке газа, мы должны выработать тогда единые принципы субсидирования. Это все понимают, это требует времени, это требует совместной работы в области налогообложения, в области согласования правил и внесения изменений в налоговые кодексы, функционирования самой налоговой системы с применением современных технологий. Нет противоречий и непонимания, каким способом мы должны достичь этих результатов", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистовПо его словам, нужно просто напряженно работать в течение ближайших двух лет."Думаю, мы по многим из этих позиций добьемся результатов. У нас очень хорошая перспектива по развитию транспортной инфраструктуры, логистических цепочек, очень многие страны мира заинтересованы в создании новых коридоров - север, юг, запад, восток. Все хотят, даже не страны-члены нашей организации готовы прямо, если мы будем делать некоторые проекты, которые мы анонсировали, вместе с нами идти и софинансировать, потому что выгодно очень, поэтому у нас очень много важных и интересных направлений", - отметил он.
https://ria.ru/20221209/gaz-1837530157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин
Путин заявил об отсутствии противоречий по созданию единого рынка газа в странах ЕАЭС
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Противоречий по созданию единого рынка газа в странах ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Для того, чтобы говорить о едином рынке газа, мы должны выработать тогда единые принципы субсидирования. Это все понимают, это требует времени, это требует совместной работы в области налогообложения, в области согласования правил и внесения изменений в налоговые кодексы, функционирования самой налоговой системы с применением современных технологий. Нет противоречий и непонимания, каким способом мы должны достичь этих результатов", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов
По его словам, нужно просто напряженно работать в течение ближайших двух лет.
"Думаю, мы по многим из этих позиций добьемся результатов. У нас очень хорошая перспектива по развитию транспортной инфраструктуры, логистических цепочек, очень многие страны мира заинтересованы в создании новых коридоров - север, юг, запад, восток. Все хотят, даже не страны-члены нашей организации готовы прямо, если мы будем делать некоторые проекты, которые мы анонсировали, вместе с нами идти и софинансировать, потому что выгодно очень, поэтому у нас очень много важных и интересных направлений", - отметил он.