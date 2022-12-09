https://ria.ru/20221209/gaz-1837553172.html

Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин

Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин

Противоречий по созданию единого рынка газа в странах ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:07

2022-12-09T17:07

2022-12-09T17:07

экономика

владимир путин

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805494470_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb35f692850b7e286dcebef6c92ba2ad.jpg

БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Противоречий по созданию единого рынка газа в странах ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин."Для того, чтобы говорить о едином рынке газа, мы должны выработать тогда единые принципы субсидирования. Это все понимают, это требует времени, это требует совместной работы в области налогообложения, в области согласования правил и внесения изменений в налоговые кодексы, функционирования самой налоговой системы с применением современных технологий. Нет противоречий и непонимания, каким способом мы должны достичь этих результатов", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистовПо его словам, нужно просто напряженно работать в течение ближайших двух лет."Думаю, мы по многим из этих позиций добьемся результатов. У нас очень хорошая перспектива по развитию транспортной инфраструктуры, логистических цепочек, очень многие страны мира заинтересованы в создании новых коридоров - север, юг, запад, восток. Все хотят, даже не страны-члены нашей организации готовы прямо, если мы будем делать некоторые проекты, которые мы анонсировали, вместе с нами идти и софинансировать, потому что выгодно очень, поэтому у нас очень много важных и интересных направлений", - отметил он.

https://ria.ru/20221209/gaz-1837530157.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, евразийский экономический союз