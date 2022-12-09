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Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
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Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин
Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин
Противоречий по созданию единого рынка газа в странах ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:07
2022-12-09T17:07
экономика
владимир путин
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Противоречий по созданию единого рынка газа в странах ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин."Для того, чтобы говорить о едином рынке газа, мы должны выработать тогда единые принципы субсидирования. Это все понимают, это требует времени, это требует совместной работы в области налогообложения, в области согласования правил и внесения изменений в налоговые кодексы, функционирования самой налоговой системы с применением современных технологий. Нет противоречий и непонимания, каким способом мы должны достичь этих результатов", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистовПо его словам, нужно просто напряженно работать в течение ближайших двух лет."Думаю, мы по многим из этих позиций добьемся результатов. У нас очень хорошая перспектива по развитию транспортной инфраструктуры, логистических цепочек, очень многие страны мира заинтересованы в создании новых коридоров - север, юг, запад, восток. Все хотят, даже не страны-члены нашей организации готовы прямо, если мы будем делать некоторые проекты, которые мы анонсировали, вместе с нами идти и софинансировать, потому что выгодно очень, поэтому у нас очень много важных и интересных направлений", - отметил он.
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экономика, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
17:07 09.12.2022
 
Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин

Путин заявил об отсутствии противоречий по созданию единого рынка газа в странах ЕАЭС

© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в медиабанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Противоречий по созданию единого рынка газа в странах ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Для того, чтобы говорить о едином рынке газа, мы должны выработать тогда единые принципы субсидирования. Это все понимают, это требует времени, это требует совместной работы в области налогообложения, в области согласования правил и внесения изменений в налоговые кодексы, функционирования самой налоговой системы с применением современных технологий. Нет противоречий и непонимания, каким способом мы должны достичь этих результатов", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов
По его словам, нужно просто напряженно работать в течение ближайших двух лет.
"Думаю, мы по многим из этих позиций добьемся результатов. У нас очень хорошая перспектива по развитию транспортной инфраструктуры, логистических цепочек, очень многие страны мира заинтересованы в создании новых коридоров - север, юг, запад, восток. Все хотят, даже не страны-члены нашей организации готовы прямо, если мы будем делать некоторые проекты, которые мы анонсировали, вместе с нами идти и софинансировать, потому что выгодно очень, поэтому у нас очень много важных и интересных направлений", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:18
Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе
 
ЭкономикаВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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