https://ria.ru/20221209/gaz-1837546703.html
Путин заявил, что цены на газ в Европе зашкаливают
Путин заявил, что цены на газ в Европе зашкаливают - РИА Новости, 09.12.2022
Путин заявил, что цены на газ в Европе зашкаливают
В Европе цены на газ зашкаливают, при этом Россия продает некоторым своим партнерам газ более чем в 10 раз дешевле, это стабилизирует их экономику, заявил... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:49
2022-12-09T16:49
2022-12-09T18:00
экономика
владимир путин
европа
россия
евразийский экономический союз
в мире
природный газ
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В Европе цены на газ зашкаливают, при этом Россия продает некоторым своим партнерам газ более чем в 10 раз дешевле, это стабилизирует их экономику, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию."Если в Европе цены на тот же газ зашкаливают... 1700 уже позавчера было, здесь в некоторые страны мы продаем газ больше чем в 10 раз дешевле, понимаете? Не просто в 10, а больше чем в 10 раз дешевле. Это же стабилизирует экономику наших стран-партнеров, они могут прогнозировать свое развитие", - сказал Путин.Он отметил, что развитие сельского хозяйства невозможно без продукции химической отрасли - удобрений. "У нас по базовым продуктам нет никаких проблем, мы являемся экспортерами, и там, где от нас нужно нашим партнерам, мы им продовольствие поставляем, причем по вполне доступным ценам", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221209/gaz-1837381941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, европа, россия, евразийский экономический союз, в мире, природный газ
Экономика, Владимир Путин, Европа, Россия, Евразийский экономический союз, В мире, Природный газ
16:49 09.12.2022 (обновлено: 18:00 09.12.2022)
Путин заявил, что цены на газ в Европе зашкаливают
Путин: Россия продает газ партнерам в десять раз дешевле, чем он стоит на Западе
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В Европе цены на газ зашкаливают, при этом Россия продает некоторым своим партнерам газ более чем в 10 раз дешевле, это стабилизирует их экономику, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию.
"Если в Европе цены на тот же газ зашкаливают... 1700 уже позавчера было, здесь в некоторые страны мы продаем газ больше чем в 10 раз дешевле, понимаете? Не просто в 10, а больше чем в 10 раз дешевле. Это же стабилизирует экономику наших стран-партнеров, они могут прогнозировать свое развитие", - сказал Путин.
Он отметил, что развитие сельского хозяйства невозможно без продукции химической отрасли - удобрений. "У нас по базовым продуктам нет никаких проблем, мы являемся экспортерами, и там, где от нас нужно нашим партнерам, мы им продовольствие поставляем, причем по вполне доступным ценам", - добавил Путин.