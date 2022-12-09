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ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
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ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин
ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин
В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:24
2022-12-09T16:53
владимир путин
экономика
евразийский экономический союз
россия
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."А в ближайшее время, в ближайшие пару лет мы должны реализовать наши договоренности, которые были сформулированы раньше, а именно добиться создания единого рынка газа, в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии", - сказал Путин.Он отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась "очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным".
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владимир путин, экономика, евразийский экономический союз, россия
Владимир Путин, Экономика, Евразийский экономический союз, Россия
16:24 09.12.2022 (обновлено: 16:53 09.12.2022)
 
ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин

Президент Путин: ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа в ближайшие пару лет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"А в ближайшее время, в ближайшие пару лет мы должны реализовать наши договоренности, которые были сформулированы раньше, а именно добиться создания единого рынка газа, в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии", - сказал Путин.
Он отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась "очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:18
Страны ЕАЭС продолжат решать вопросы торговли газом на двусторонней основе
 
Владимир ПутинЭкономикаЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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