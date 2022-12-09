https://ria.ru/20221209/gaz-1837534395.html

ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин

ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин

В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:24

2022-12-09T16:24

2022-12-09T16:53

владимир путин

экономика

евразийский экономический союз

россия

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."А в ближайшее время, в ближайшие пару лет мы должны реализовать наши договоренности, которые были сформулированы раньше, а именно добиться создания единого рынка газа, в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии", - сказал Путин.Он отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась "очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным".

https://ria.ru/20221209/gaz-1837530157.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, евразийский экономический союз, россия