https://ria.ru/20221209/gaz-1837534395.html
ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин
ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин
В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:24
2022-12-09T16:24
2022-12-09T16:53
владимир путин
экономика
евразийский экономический союз
россия
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."А в ближайшее время, в ближайшие пару лет мы должны реализовать наши договоренности, которые были сформулированы раньше, а именно добиться создания единого рынка газа, в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии", - сказал Путин.Он отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась "очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным".
https://ria.ru/20221209/gaz-1837530157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, евразийский экономический союз, россия
Владимир Путин, Экономика, Евразийский экономический союз, Россия
16:24 09.12.2022 (обновлено: 16:53 09.12.2022)
ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет, заявил Путин
Президент Путин: ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа в ближайшие пару лет
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"А в ближайшее время, в ближайшие пару лет мы должны реализовать наши договоренности, которые были сформулированы раньше, а именно добиться создания единого рынка газа, в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии", - сказал Путин.
Он отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась "очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным".