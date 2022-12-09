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Французский регулятор ожидает ограничения поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.12.2022
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Французский регулятор ожидает ограничения поставок газа в Европу
Французский регулятор ожидает ограничения поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.12.2022
Французский регулятор ожидает ограничения поставок газа в Европу
Ситуация с поставками газа в Европу зимой 2023-2024 гг будет гораздо напряженнее, чем нынешней зимой, считает президент французского Комитета по регулированию... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:41
2022-12-09T12:41
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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Ситуация с поставками газа в Европу зимой 2023-2024 гг будет гораздо напряженнее, чем нынешней зимой, считает президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон."То, что мы знаем - это то, что ситуация с поставками газа в Европу следующей зимой будет гораздо напряженнее, чем этой зимой. И хоть Франция не так много потребляет газа, в Европе его потребляют довольно много. Мы используем газ как для отопления домов, так и для нашей промышленности. Напряженность с поставками газа будет сохраняться", - сказала Варгон в интервью радиостанции Europe 1.По ее словам, с этой зимой Франция справится, однако необходимо уже готовиться к зиме 2023-2024 гг.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".
https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html
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в мире, франция, россия
В мире, Франция, Россия
12:41 09.12.2022
 
Французский регулятор ожидает ограничения поставок газа в Европу

Французский регулятор ожидает ограничения поставок газа в Европу следующей зимой

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Ситуация с поставками газа в Европу зимой 2023-2024 гг будет гораздо напряженнее, чем нынешней зимой, считает президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон.
"То, что мы знаем - это то, что ситуация с поставками газа в Европу следующей зимой будет гораздо напряженнее, чем этой зимой. И хоть Франция не так много потребляет газа, в Европе его потребляют довольно много. Мы используем газ как для отопления домов, так и для нашей промышленности. Напряженность с поставками газа будет сохраняться", - сказала Варгон в интервью радиостанции Europe 1.
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Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".
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