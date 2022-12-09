https://ria.ru/20221209/gaz-1837381941.html

Запасы газа в подземных хранилищах ЕС опустились ниже 90 процентов

Запасы газа в подземных хранилищах ЕС опустились ниже 90 процентов - РИА Новости, 09.12.2022

Запасы газа в подземных хранилищах ЕС опустились ниже 90 процентов

Приход зимних температур вынудил европейцев активнее выкачивать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ), запасы в которых опустились ниже уровня в 90 процентов,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:06

2022-12-09T09:06

2022-12-09T11:06

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Приход зимних температур вынудил европейцев активнее выкачивать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ), запасы в которых опустились ниже уровня в 90 процентов, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).По итогам газовых суток 7 декабря (завершились в 8:00 мск 8 декабря) ПХГ заполнены на 89,93 процента (минус 0,47 процентного пункта за отчетный период). Тем не менее показатель остается на высоком уровне — почти на 11 процентных пункта выше среднего за последние пять лет, в пределах нормы также находится темп отбора топлива. Пока в среднем в декабре он составляет 0,39 процентного пункта, а в ноябре был 0,16 процентного пунктаНаиболее активно газ из хранилищ выкачивали в Бельгии (1,49 процентного пункта), Франции (0,87 процентного пункта) и Словакии (0,78 процентного пункта).Вместе с тем импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европе достиг в ноябре рекордного уровня как раз ко времени зимнего всплеска спроса, пишут аналитики Rystad Energy. Франция, Испания и Великобритания ввезли около половины ноябрьского объема."Температуры в Европе продолжали снижаться в первую неделю декабря, в результате чего отбор газа их хранилищ в среднем за неделю достиг примерно 470 миллионов кубометров в сутки. Импорт СПГ достиг рекордного месячного максимума в 11,4 миллиона тонн (в ноябре. — Прим. ред.)", — пишут аналитики компании в своем обзоре.Они ожидают, что в сутки из ПХГ будут забирать примерно 300-500 миллионов "кубов". Поддержку рынку эксперты видят в высоких объемах импорта СПГ, поставками по трубопроводу из Норвегии, а также из Африки и Азербайджана.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, европа, евросоюз, франция, бельгия