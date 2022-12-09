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Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС

Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС - РИА Новости, 09.12.2022

Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал руководителя управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова по делу о... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:50

2022-12-09T18:50

2022-12-09T19:13

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

взятка

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал руководителя управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Басманным районным судом города Москвы 9 декабря 2022 года удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Аверьянова Д.Ю. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника управления по противодействию коррупции ФТС России обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290, ч.6 ст.290, ч.3 ст.290, ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 - Мурышова Дмитрия Николаевича до 8 февраля 2023 года", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако судья отказала.Подробностями фабулы уголовного дела РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20221207/vzyatka-1836934312.html

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Владимир Лаврентьев

федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взятка