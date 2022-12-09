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Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС - РИА Новости, 09.12.2022
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Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС
Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС - РИА Новости, 09.12.2022
Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС
Басманный суд Москвы в пятницу арестовал руководителя управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова по делу о... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:50
2022-12-09T19:13
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал руководителя управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Басманным районным судом города Москвы 9 декабря 2022 года удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Аверьянова Д.Ю. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника управления по противодействию коррупции ФТС России обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290, ч.6 ст.290, ч.3 ст.290, ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 - Мурышова Дмитрия Николаевича до 8 февраля 2023 года", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако судья отказала.Подробностями фабулы уголовного дела РИА Новости пока не располагает.
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федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взятка
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взятка
18:50 09.12.2022 (обновлено: 19:13 09.12.2022)
 
Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС

Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС Мурышова по делу о взятке

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал руководителя управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Басманным районным судом города Москвы 9 декабря 2022 года удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Аверьянова Д.Ю. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника управления по противодействию коррупции ФТС России обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290, ч.6 ст.290, ч.3 ст.290, ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 - Мурышова Дмитрия Николаевича до 8 февраля 2023 года", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако судья отказала.
Подробностями фабулы уголовного дела РИА Новости пока не располагает.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 13:33
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки
 
Федеральная таможенная служба (ФТС России)ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Взятка
 
 
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