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Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
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Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин
Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин
Тарифы на энергоносители в ЕАЭС кардинально отличаются от других стран, ниже в 10 и более раз, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:54
2022-12-09T12:54
экономика
цены на нефть
владимир путин
бишкек
россия
евразийский экономический союз
евросоюз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Тарифы на энергоносители в ЕАЭС кардинально отличаются от других стран, ниже в 10 и более раз, заявил президент РФ Владимир Путин."Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕвразЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов (в странах ЕС)... Скажем, по газу разница в ценах на газ в странах ЕвразЭС и странах Евросоюза в 10 и более раз. Ни в какие-то проценты, а в 10 и более раз", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.
https://ria.ru/20221209/putin-1837441556.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, бишкек, россия, евразийский экономический союз, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Бишкек, Россия, Евразийский экономический союз, Евросоюз
12:54 09.12.2022
 
Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин

Президент Путин: тарифы на энергоносители в ЕАЭС кардинально отличаются от других стран

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Тарифы на энергоносители в ЕАЭС кардинально отличаются от других стран, ниже в 10 и более раз, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕвразЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов (в странах ЕС)... Скажем, по газу разница в ценах на газ в странах ЕвразЭС и странах Евросоюза в 10 и более раз. Ни в какие-то проценты, а в 10 и более раз", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
12:27
Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинБишкекРоссияЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
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