https://ria.ru/20221209/energonositeli-1837452097.html
Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин
Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин
Тарифы на энергоносители в ЕАЭС кардинально отличаются от других стран, ниже в 10 и более раз, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:54
2022-12-09T12:54
2022-12-09T12:54
экономика
цены на нефть
владимир путин
бишкек
россия
евразийский экономический союз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Тарифы на энергоносители в ЕАЭС кардинально отличаются от других стран, ниже в 10 и более раз, заявил президент РФ Владимир Путин."Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕвразЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов (в странах ЕС)... Скажем, по газу разница в ценах на газ в странах ЕвразЭС и странах Евросоюза в 10 и более раз. Ни в какие-то проценты, а в 10 и более раз", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.
https://ria.ru/20221209/putin-1837441556.html
бишкек
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, бишкек, россия, евразийский экономический союз, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Бишкек, Россия, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин
Президент Путин: тарифы на энергоносители в ЕАЭС кардинально отличаются от других стран