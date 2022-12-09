https://ria.ru/20221209/energonositeli-1837452097.html

Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин

Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Тарифы на энергоносители в ЕАЭС отличаются от других стран, заявил Путин

Тарифы на энергоносители в ЕАЭС кардинально отличаются от других стран, ниже в 10 и более раз, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:54

2022-12-09T12:54

2022-12-09T12:54

экономика

цены на нефть

владимир путин

бишкек

россия

евразийский экономический союз

евросоюз

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Тарифы на энергоносители в ЕАЭС кардинально отличаются от других стран, ниже в 10 и более раз, заявил президент РФ Владимир Путин."Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕвразЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов (в странах ЕС)... Скажем, по газу разница в ценах на газ в странах ЕвразЭС и странах Евросоюза в 10 и более раз. Ни в какие-то проценты, а в 10 и более раз", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

https://ria.ru/20221209/putin-1837441556.html

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Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, владимир путин, бишкек, россия, евразийский экономический союз, евросоюз