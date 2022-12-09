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Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС
Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022
Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС
Сотрудничество в сфере энергетики между странами ЕАЭС активно продвигается, сегодня будет принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:10
2022-12-09T13:10
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
в мире
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Сотрудничество в сфере энергетики между странами ЕАЭС активно продвигается, сегодня будет принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных органов государств-ЕАЭС в сфере энергетики, сообщил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что лидеры на заседании в узком составе "достаточно откровенно и предметно говорили" об этом."По-моему, взаимопонимание есть. Будем двигаться по выполнению всех наших планов. Россия, конечно, поддерживает создание такой координационной структуры, которая профессионально займется вопросами, связанными с обеспечением национальных экономик на долгосрочной основе ключевыми энергоресурсами и формированием общих энергетических рынков Союза. У нас есть планы соответствующие, и мы будем стремиться к их выполнению", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, евразийский экономический союз, в мире
Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз, В мире
13:10 09.12.2022
 
Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС

Президент Путин: сотрудничество в энергетике между странами ЕАЭС активно продвигается

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Сотрудничество в сфере энергетики между странами ЕАЭС активно продвигается, сегодня будет принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных органов государств-ЕАЭС в сфере энергетики, сообщил президент России Владимир Путин.
"Все более активно продвигается сотрудничество и в сфере энергетики. По итогам нынешнего заседания будет принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных органов государств-ЕвразЭС в сфере энергетики", - сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе.
Путин отметил, что лидеры на заседании в узком составе "достаточно откровенно и предметно говорили" об этом.
"По-моему, взаимопонимание есть. Будем двигаться по выполнению всех наших планов. Россия, конечно, поддерживает создание такой координационной структуры, которая профессионально займется вопросами, связанными с обеспечением национальных экономик на долгосрочной основе ключевыми энергоресурсами и формированием общих энергетических рынков Союза. У нас есть планы соответствующие, и мы будем стремиться к их выполнению", - сказал Путин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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В Кремле прокомментировали сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза
 
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