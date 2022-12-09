https://ria.ru/20221209/energetika-1837456517.html

Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС

Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022

Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС

Сотрудничество в сфере энергетики между странами ЕАЭС активно продвигается, сегодня будет принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:10

2022-12-09T13:10

2022-12-09T13:10

владимир путин

россия

евразийский экономический союз

в мире

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Сотрудничество в сфере энергетики между странами ЕАЭС активно продвигается, сегодня будет принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных органов государств-ЕАЭС в сфере энергетики, сообщил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что лидеры на заседании в узком составе "достаточно откровенно и предметно говорили" об этом."По-моему, взаимопонимание есть. Будем двигаться по выполнению всех наших планов. Россия, конечно, поддерживает создание такой координационной структуры, которая профессионально займется вопросами, связанными с обеспечением национальных экономик на долгосрочной основе ключевыми энергоресурсами и формированием общих энергетических рынков Союза. У нас есть планы соответствующие, и мы будем стремиться к их выполнению", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221209/soyuz-1837450629.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, евразийский экономический союз, в мире