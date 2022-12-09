https://ria.ru/20221209/energetika-1837456517.html
Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС
Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022
Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС
Сотрудничество в сфере энергетики между странами ЕАЭС активно продвигается, сегодня будет принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:10
2022-12-09T13:10
2022-12-09T13:10
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
в мире
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Сотрудничество в сфере энергетики между странами ЕАЭС активно продвигается, сегодня будет принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных органов государств-ЕАЭС в сфере энергетики, сообщил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что лидеры на заседании в узком составе "достаточно откровенно и предметно говорили" об этом."По-моему, взаимопонимание есть. Будем двигаться по выполнению всех наших планов. Россия, конечно, поддерживает создание такой координационной структуры, которая профессионально займется вопросами, связанными с обеспечением национальных экономик на долгосрочной основе ключевыми энергоресурсами и формированием общих энергетических рынков Союза. У нас есть планы соответствующие, и мы будем стремиться к их выполнению", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, евразийский экономический союз, в мире
Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз, В мире
Путин рассказал о сотрудничестве в энергетике между странами ЕАЭС
Президент Путин: сотрудничество в энергетике между странами ЕАЭС активно продвигается
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Сотрудничество в сфере энергетики между странами ЕАЭС активно продвигается, сегодня будет принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных органов государств-ЕАЭС в сфере энергетики, сообщил президент России Владимир Путин.
"Все более активно продвигается сотрудничество и в сфере энергетики. По итогам нынешнего заседания будет принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных органов государств-ЕвразЭС в сфере энергетики", - сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе.
Путин отметил, что лидеры на заседании в узком составе "достаточно откровенно и предметно говорили" об этом.
"По-моему, взаимопонимание есть. Будем двигаться по выполнению всех наших планов. Россия, конечно, поддерживает создание такой координационной структуры, которая профессионально займется вопросами, связанными с обеспечением национальных экономик на долгосрочной основе ключевыми энергоресурсами и формированием общих энергетических рынков Союза. У нас есть планы соответствующие, и мы будем стремиться к их выполнению", - сказал Путин.