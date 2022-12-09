РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт из РФ на сумму около $10 млрд
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) в 2022 году поддержал российский экспорт на сумму около 10 миллиардов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба РЭЦ.
"В 2022 году РЭЦ поддержал более 16 тысяч компаний и более 9,9 миллиардов долларов экспорта", - говорится в сообщении.
Как отмечается в релизе, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина приняла участие в заседании Координационного совета по поддержке экспорта и рассказала о мерах по поддержке компаний-экспортеров. Совет был учрежден в 2020 году РЭЦ и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Его деятельность направлена на формирование необходимых условий для работы экспортно-ориентированного бизнеса России.
По словам Никишиной, в новых условиях РЭЦ усовершенствовал механизмы поддержки и донастроил их. "Например, убрали штрафы за недостижение показателей результативности и запустили упрощенные программы поддержки. А также разработали новые инструменты по поддержке импорта, поскольку в начале года были расширены полномочия Группы РЭЦ на поддержку импорта. Все это позволило нам помогать компаниям в сложившейся ситуации", - рассказала Никишина, чьи слова приводятся в сообщении.
В свою очередь сопредседатель Координационного совета по поддержке экспорта, председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик указал на то, что востребованность инструментов РЭЦ среди бизнеса кратно возросла. И предложил масштабировать или внедрить новые универсальные инструменты поддержки экспорта, чтобы удовлетворить потребности компаний.
При этом президент РСПП Александр Шохин, как пишет РЭЦ, отметил необходимость гармонизации различных мер поддержки бизнеса, а также усиление контроля за реализацией принятых решений, при активном участии бизнеса.