https://ria.ru/20221209/ekonomika-1837533518.html

Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на ЕАЭС, заявил Путин

Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на ЕАЭС, заявил Путин

Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на странах ЕАЭС, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:23

2022-12-09T16:23

2022-12-09T16:40

евразийский экономический союз

владимир путин

экономика

рубль

россия

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БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на странах ЕАЭС, сказал президент России Владимир Путин."Если говорить по макроэкономическим показателям, то устойчивое состояние российской валюты – рубля, оно благотворным образом отражается и на экономике, и на финансовых системах наших партнеров (по ЕАЭС)", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837485700.html

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евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, рубль, россия