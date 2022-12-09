https://ria.ru/20221209/ekonomika-1837533518.html
Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на ЕАЭС, заявил Путин
Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на ЕАЭС, заявил Путин
Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на странах ЕАЭС, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:23
2022-12-09T16:23
2022-12-09T16:40
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
рубль
россия
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БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на странах ЕАЭС, сказал президент России Владимир Путин."Если говорить по макроэкономическим показателям, то устойчивое состояние российской валюты – рубля, оно благотворным образом отражается и на экономике, и на финансовых системах наших партнеров (по ЕАЭС)", - сказал Путин журналистам.
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евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, рубль, россия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Экономика, Рубль, Россия
16:23 09.12.2022 (обновлено: 16:40 09.12.2022)
Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на ЕАЭС, заявил Путин
Путин заявил, что устойчивое развитие рубля благополучно отражается на странах ЕАЭС