https://ria.ru/20221209/ekonomika-1837532501.html
Путин заявил о запредельной инфляции в Европе
Путин заявил о запредельной инфляции в Европе - РИА Новости, 09.12.2022
Путин заявил о запредельной инфляции в Европе
Спад экономики в России есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:22
2022-12-09T16:22
2022-12-09T17:59
европа
россия
экономика
владимир путин
киргизия
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Спад экономики в России есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах, заявил президент страны Владимир Путин."Когда нам предрекали спад экономики в России на 20%, спад есть, но 2,9% - это, конечно, разница большая. И мы понимаем, что те, кто предрекал нам такое развитие событий, сильно ошиблись. А мы как раз не ошиблись. И сказать о том, что у нас уж очень хорошо, наверное, тоже нельзя, потому что спад-то он есть, но ситуация действительно лучше, чем во многих других странах по целому ряду составляющих", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."По той же инфляции у нас 12 с небольшим, 12,2, 12,3 будет по году, а в европейских странах 17, 20, свыше 20. То есть для европейской экономики абсолютно запредельные величины. Это совершенно очевидные вещи. Это же никто не придумал", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
https://ria.ru/20221209/putin-1837441556.html
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Путин про спад в российской экономике и запредельную инфляцию в Европе
Путин про спад в российской экономике и запредельную инфляцию в Европе
2022-12-09T16:22
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, россия, экономика, владимир путин, киргизия
Европа, Россия, Экономика, Владимир Путин, Киргизия
16:22 09.12.2022 (обновлено: 17:59 09.12.2022)
Путин заявил о запредельной инфляции в Европе
Президент Путин: ситуация в российской экономике лучше, чем во многих других странах