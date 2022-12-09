https://ria.ru/20221209/ekonomika-1837531307.html

Ни Россия, ни ЕАЭС не взламывают принципы экономики, заявил Путин

Ни Россия, ни ЕАЭС не взламывают принципы экономики, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Ни Россия, ни ЕАЭС не взламывают принципы экономики, заявил Путин

Россия и ЕАЭС ничего не закрывают, не взламывают принципы экономики, ничего не ограничивают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:21

2022-12-09T16:21

2022-12-09T16:35

владимир путин

евразийский экономический союз

россия

экономика

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Россия и ЕАЭС ничего не закрывают, не взламывают принципы экономики, ничего не ограничивают, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы (РФ, ЕАЭС) ничего не закрываем, в отличие от некоторых других стран. Мы не взламываем принципы рыночной экономики, мы не вводим никаких ограничений между собой. Наоборот, мы делаем все для свободного движения капиталов, товаров, рабочей силы, это важно для нас и для наших партнеров по ЕврАзЭС, иметь практическое значение", - сказал Путин журналистам.Он отметил, что в ЕАЭС наблюдается устойчивая ситуация и показатели по безработице ниже, чем во многих странах."Такой результат все-таки от фундаментальных основ наших экономик, российской экономики в том числе и не в последнюю очередь, и от тех мер по стабилизации экономики, которые мы принимаем и в РФ и, в ЕврАзЭС в целом", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837523582.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, евразийский экономический союз, россия, экономика