https://ria.ru/20221209/eaes-1837530040.html
Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше
Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше - РИА Новости, 09.12.2022
Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше
Президент России Владимир Путин, говоря об итогах встречи на саммите ЕАЭС, заявил, что могло быть и лучше. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:16
2022-12-09T16:16
2022-12-09T16:29
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
политика
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об итогах встречи на саммите ЕАЭС, заявил, что могло быть и лучше."Что касается хороших результатов, то могло бы быть и лучше. Мы и хотели бы, чтобы было лучше", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
https://ria.ru/20221013/eaes-1823569386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир путин, россия, политика
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия, Политика
16:16 09.12.2022 (обновлено: 16:29 09.12.2022)
Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше
Путин охарактеризовал итоги встречи на саммите ЕАЭС фразой "могло бы быть и лучше"