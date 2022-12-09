https://ria.ru/20221209/eaes-1837530040.html

Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше

Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше - РИА Новости, 09.12.2022

Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше

Президент России Владимир Путин, говоря об итогах встречи на саммите ЕАЭС, заявил, что могло быть и лучше. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:16

2022-12-09T16:16

2022-12-09T16:29

евразийский экономический союз

владимир путин

россия

политика

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об итогах встречи на саммите ЕАЭС, заявил, что могло быть и лучше."Что касается хороших результатов, то могло бы быть и лучше. Мы и хотели бы, чтобы было лучше", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

https://ria.ru/20221013/eaes-1823569386.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

евразийский экономический союз, владимир путин, россия, политика