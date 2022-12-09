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Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше
Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше - РИА Новости, 09.12.2022
Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше
Президент России Владимир Путин, говоря об итогах встречи на саммите ЕАЭС, заявил, что могло быть и лучше. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:16
2022-12-09T16:29
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
политика
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об итогах встречи на саммите ЕАЭС, заявил, что могло быть и лучше."Что касается хороших результатов, то могло бы быть и лучше. Мы и хотели бы, чтобы было лучше", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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евразийский экономический союз, владимир путин, россия, политика
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия, Политика
16:16 09.12.2022 (обновлено: 16:29 09.12.2022)
 
Путин считает, что итоги саммита ЕАЭС могли бы быть и лучше

Путин охарактеризовал итоги встречи на саммите ЕАЭС фразой "могло бы быть и лучше"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об итогах встречи на саммите ЕАЭС, заявил, что могло быть и лучше.
"Что касается хороших результатов, то могло бы быть и лучше. Мы и хотели бы, чтобы было лучше", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 06:12
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях
 
Евразийский экономический союзВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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