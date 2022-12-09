https://ria.ru/20221209/eaes-1837505079.html
Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция
Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.12.2022
Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:19
2022-12-09T16:19
2022-12-09T16:19
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
бишкек
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Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке.
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бишкек
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Путина по итогам встреч на саммите ЕАЭС_9 декабря
LIVE: Пресс-конференция Путина по итогам встреч на саммите ЕАЭС_9 декабря
2022-12-09T16:19
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PT41M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, бишкек, видео
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Бишкек
Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке.
2022-12-09T16:19
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PT41M49S
Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке.