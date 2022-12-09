https://ria.ru/20221209/eaes-1837505079.html

Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция

Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.12.2022

Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:19

2022-12-09T16:19

2022-12-09T16:19

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

бишкек

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Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке.

россия

бишкек

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Пресс-конференция Путина по итогам встреч на саммите ЕАЭС_9 декабря LIVE: Пресс-конференция Путина по итогам встреч на саммите ЕАЭС_9 декабря 2022-12-09T16:19 true PT41M49S

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Игорь Тоноян

россия, владимир путин, евразийский экономический союз, бишкек, видео