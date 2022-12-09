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Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.12.2022
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Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция
Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.12.2022
Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:19
2022-12-09T16:19
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
бишкек
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Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке.
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LIVE: Пресс-конференция Путина по итогам встреч на саммите ЕАЭС_9 декабря
LIVE: Пресс-конференция Путина по итогам встреч на саммите ЕАЭС_9 декабря
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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, бишкек, видео
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Бишкек
Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке.
2022-12-09T16:19
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PT41M49S
16:19 09.12.2022
 

Пресс-конференция Путина по итогам встреч лидеров ЕАЭС. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам встреч на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке.
 
РоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзБишкек
 
 
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