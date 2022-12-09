13:18 09.12.2022 (обновлено: 13:50 09.12.2022)
Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов
Лидеры ЕАЭС подписали 15 документов по итогам саммита в Бишкеке
© Sputnik / Владислав Ногай / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
© Sputnik / Владислав Ногай
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза по итогам саммита в Бишкеке подписали 15 документов, сообщила пресс-служба Кремля.
В этом списке:
- 1протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме;
- 2решение "О начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле";
- 3решение "Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год";
- 4решение "О внесении изменения в пункт 63 приложения №1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии";
- 5решение "О Совете руководителей уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики";
- 6решение "О внесении изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза";
- 7решение "О перечне приоритетных направлений для либерализации услуг в целях определения секторов (подсекторов) услуг, по которым будет продолжена работа по формированию единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)";
- 8решение "О награждении медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза";
- 9решение "О внесении изменения в Положение о внешнем аудите (контроле) в органах Евразийского экономического союза";
- 10решение "Об отчете об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2021 год";
- 11решение "О бюджете Евразийского экономического союза на 2023 год";
- 12решение "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза";
- 13решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза";
- 14распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета";
- 15поручение в рамках вопроса "Об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза".
Встреча на высшем уровне состоялась в столице Киргизии. В переговорах участвовали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Белорусский лидер призвал провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН.