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Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов - РИА Новости, 09.12.2022
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Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов
Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов - РИА Новости, 09.12.2022
Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов
Лидеры стран Евразийского экономического союза по итогам саммита в Бишкеке подписали 15 документов, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:18
2022-12-09T13:50
бишкек
евразийский экономический союз
экономика
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БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза по итогам саммита в Бишкеке подписали 15 документов, сообщила пресс-служба Кремля.В этом списке:Встреча на высшем уровне состоялась в столице Киргизии. В переговорах участвовали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.Белорусский лидер призвал провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН.
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бишкек, евразийский экономический союз, экономика, россия, в мире
Бишкек, Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, В мире
13:18 09.12.2022 (обновлено: 13:50 09.12.2022)
 
Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов

Лидеры ЕАЭС подписали 15 документов по итогам саммита в Бишкеке

© Sputnik / Владислав Ногай / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Владислав Ногай
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
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БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза по итогам саммита в Бишкеке подписали 15 документов, сообщила пресс-служба Кремля.
В этом списке:
  1. 1
    протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме;
  2. 2
    решение "О начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле";
  3. 3
    решение "Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год";
  4. 4
    решение "О внесении изменения в пункт 63 приложения №1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии";
  5. 5
    решение "О Совете руководителей уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики";
  6. 6
    решение "О внесении изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза";
  7. 7
    решение "О перечне приоритетных направлений для либерализации услуг в целях определения секторов (подсекторов) услуг, по которым будет продолжена работа по формированию единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)";
  8. 8
    решение "О награждении медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза";
  9. 9
    решение "О внесении изменения в Положение о внешнем аудите (контроле) в органах Евразийского экономического союза";
  10. 10
    решение "Об отчете об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2021 год";
  11. 11
    решение "О бюджете Евразийского экономического союза на 2023 год";
  12. 12
    решение "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза";
  13. 13
    решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза";
  14. 14
    распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета";
  15. 15
    поручение в рамках вопроса "Об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза".
Встреча на высшем уровне состоялась в столице Киргизии. В переговорах участвовали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Белорусский лидер призвал провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета и глав делегаций приглашенных государств в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
01:24
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