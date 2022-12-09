https://ria.ru/20221209/eaes-1837459503.html

Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов

Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов - РИА Новости, 09.12.2022

Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов

Лидеры стран Евразийского экономического союза по итогам саммита в Бишкеке подписали 15 документов, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:18

2022-12-09T13:18

2022-12-09T13:50

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БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза по итогам саммита в Бишкеке подписали 15 документов, сообщила пресс-служба Кремля.В этом списке:Встреча на высшем уровне состоялась в столице Киргизии. В переговорах участвовали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.Белорусский лидер призвал провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бишкек, евразийский экономический союз, экономика, россия, в мире