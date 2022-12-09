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Путин призвал ЕАЭС эффективнее устранять барьеры в торговле - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин призвал ЕАЭС эффективнее устранять барьеры в торговле
Путин призвал ЕАЭС эффективнее устранять барьеры в торговле - РИА Новости, 09.12.2022
Путин призвал ЕАЭС эффективнее устранять барьеры в торговле
Президент России Владимир Путин согласился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в том, что странам ЕАЭС надо эффективнее работать по устранению остающихся... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:06
2022-12-09T13:06
экономика
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в том, что странам ЕАЭС надо эффективнее работать по устранению остающихся таможенных и административных барьеров, так как они мешают свободной торговле между странами."Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем (Лукашенко), когда он говорил, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров. Это правда. Они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергичнее работать", - сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе.
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экономика, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Евразийский экономический союз
13:06 09.12.2022
 
Путин призвал ЕАЭС эффективнее устранять барьеры в торговле

Путин призвал ЕАЭС эффективнее устранять таможенные и административные барьеры в торговле

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в том, что странам ЕАЭС надо эффективнее работать по устранению остающихся таможенных и административных барьеров, так как они мешают свободной торговле между странами.
"Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем (Лукашенко), когда он говорил, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров. Это правда. Они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергичнее работать", - сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
12:58
Работа по переходу на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС ускорилась, заявил Путин
 
ЭкономикаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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