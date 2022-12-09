https://ria.ru/20221209/eaes-1837455611.html

Путин призвал ЕАЭС эффективнее устранять барьеры в торговле

Путин призвал ЕАЭС эффективнее устранять барьеры в торговле - РИА Новости, 09.12.2022

Путин призвал ЕАЭС эффективнее устранять барьеры в торговле

Президент России Владимир Путин согласился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в том, что странам ЕАЭС надо эффективнее работать по устранению остающихся... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:06

2022-12-09T13:06

2022-12-09T13:06

экономика

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в том, что странам ЕАЭС надо эффективнее работать по устранению остающихся таможенных и административных барьеров, так как они мешают свободной торговле между странами."Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем (Лукашенко), когда он говорил, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров. Это правда. Они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергичнее работать", - сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе.

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белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, евразийский экономический союз