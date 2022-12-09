https://ria.ru/20221209/dush-1837359449.html

Британцам посоветовали отказаться от "дурной" привычки мыться каждый день

Британцам посоветовали отказаться от "дурной" привычки мыться каждый день - РИА Новости, 09.12.2022

Британцам посоветовали отказаться от "дурной" привычки мыться каждый день

Британцам следует отказаться от ежедневного приема душа ради экономии денег и спасения планеты, говорится в статье издания The Spectator. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T01:29

2022-12-09T01:29

2022-12-09T01:29

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Британцам следует отказаться от ежедневного приема душа ради экономии денег и спасения планеты, говорится в статье издания The Spectator."Когда это человек обрел неотъемлемое право мыться в душе каждый день? Я задаю этот вопрос, поскольку всем предельно ясно, что так было не всегда", - пишет автор материала Алек Марш. По его словам, данные опроса YouGov от 2018 года показывают, что 62% британцев принимают душ как минимум раз в день, это означает потребление "огромного количества воды".При этом эту воду, как напоминает Марш, необходимо очистить, обработать и нагреть, в результате чего ежедневный душ "оставляет за собой массивный углеродный след и негативно влияет на окружающую среду"."И это не говоря уже о крупных финансовых издержках, особенно если учесть, что пятая часть всего потребляемого в доме электричества уходит на нагрев воды. А если вы любите подолгу мыться в душе, что ж, удачи вам. Душ доведет вас до кризиса стоимости жизни быстрее, чем вы успеете вытереться полотенцем после него", - призвал он.По мнению автора, принятие душа раз в два дня поможет вернуть себе "восемь ценнейших минут жизни", а также поспособствует сокращению углеродных выбросов. "Итак, вы сэкономите газ, электричество, а также избежите постоянно увеличивающихся затрат. Все, что для этого нужно — это отказаться от новообретенной дурной привычки каждый день принимать душ и вновь познакомиться с такой штукой как мочалка", - заявляет Марш.При этом "в крайнем случае", по его мнению, можно воспользоваться "одеколоном с сильным запахом". "Надо отказаться от этой бессмысленной и расточительной аквамании. Берите мочалку, мыло, и вперед — в викторианскую эпоху. Вернее, назад. Задумайтесь о деньгах. Они, друзья мои, источают сладчайший запах успеха", - резюмирует автор.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в стране по итогам октября достигла 11,1%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221127/energoresursy-1834619079.html

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в мире, великобритания, украина, европа