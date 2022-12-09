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При украинском обстреле Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град" - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/donetsk-1837653650.html
При украинском обстреле Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град"
При украинском обстреле Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град" - РИА Новости, 10.12.2022
При украинском обстреле Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град"
Верхние этажи многоквартирного жилого дома частично разрушены в результате прямого попадания ракеты РСЗО "Град" во время обстрела со стороны украинских войск... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-09T23:20
2022-12-10T00:32
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Верхние этажи многоквартирного жилого дома частично разрушены в результате прямого попадания ракеты РСЗО "Град" во время обстрела со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка. В результате обстрела разрушен частный дом, поврежден газопровод. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.В результате обстрела бульвара Шевченко повреждены верхние этажи жилого дома. Спасатели пытаются попасть в разрушенные квартиры, чтобы получить информацию о пострадавших. На месте обстрела найдена хвостовая часть ракеты РСЗО БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837484107.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
23:20 09.12.2022 (обновлено: 00:32 10.12.2022)
 
При украинском обстреле Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град"

При обстреле Ворошиловского района Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град"

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Верхние этажи многоквартирного жилого дома частично разрушены в результате прямого попадания ракеты РСЗО "Град" во время обстрела со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка. В результате обстрела разрушен частный дом, поврежден газопровод. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.
В результате обстрела бульвара Шевченко повреждены верхние этажи жилого дома. Спасатели пытаются попасть в разрушенные квартиры, чтобы получить информацию о пострадавших. На месте обстрела найдена хвостовая часть ракеты РСЗО БМ-21 "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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