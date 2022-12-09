https://ria.ru/20221209/donetsk-1837653650.html
При украинском обстреле Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град"
При украинском обстреле Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град" - РИА Новости, 10.12.2022
При украинском обстреле Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град"
Верхние этажи многоквартирного жилого дома частично разрушены в результате прямого попадания ракеты РСЗО "Град" во время обстрела со стороны украинских войск... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-09T23:20
2022-12-09T23:20
2022-12-10T00:32
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Верхние этажи многоквартирного жилого дома частично разрушены в результате прямого попадания ракеты РСЗО "Град" во время обстрела со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка. В результате обстрела разрушен частный дом, поврежден газопровод. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.В результате обстрела бульвара Шевченко повреждены верхние этажи жилого дома. Спасатели пытаются попасть в разрушенные квартиры, чтобы получить информацию о пострадавших. На месте обстрела найдена хвостовая часть ракеты РСЗО БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837484107.html
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23:20 09.12.2022 (обновлено: 00:32 10.12.2022)
При украинском обстреле Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град"
При обстреле Ворошиловского района Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град"