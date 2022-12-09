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ВСУ при обстреле Донецка повредили газопровод и частный дом

ВСУ при обстреле Донецка повредили газопровод и частный дом - РИА Новости, 09.12.2022

ВСУ при обстреле Донецка повредили газопровод и частный дом

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка разрушен частный дом, поврежден газопровод, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T21:49

2022-12-09T21:49

2022-12-09T21:49

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. В результате обстрела Ворошиловского района Донецка разрушен частный дом, поврежден газопровод, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка.В результате обстрела разрушен частный дом, на месте обстрела возник пожар, работают экстренные службы. Информация о жертвах и других разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837484107.html

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Сильный пожар в Ворошиловском районе Донецка из-за украинских обстрелов Ворошиловский район Донецка. Из-за украинских обстрелов загорелся дом, поврежден газопровод 2022-12-09T21:49 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, донецк, вооруженные силы украины, в мире