https://ria.ru/20221209/donetsk-1837642815.html
ВСУ при обстреле Донецка повредили газопровод и частный дом
ВСУ при обстреле Донецка повредили газопровод и частный дом - РИА Новости, 09.12.2022
ВСУ при обстреле Донецка повредили газопровод и частный дом
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка разрушен частный дом, поврежден газопровод, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T21:49
2022-12-09T21:49
2022-12-09T21:49
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. В результате обстрела Ворошиловского района Донецка разрушен частный дом, поврежден газопровод, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка.В результате обстрела разрушен частный дом, на месте обстрела возник пожар, работают экстренные службы. Информация о жертвах и других разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837484107.html
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Сильный пожар в Ворошиловском районе Донецка из-за украинских обстрелов
Ворошиловский район Донецка. Из-за украинских обстрелов загорелся дом, поврежден газопровод
2022-12-09T21:49
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РИА Новости
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донецкая народная республика, украина, донецк, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ при обстреле Донецка повредили газопровод и частный дом
ВСУ при обстреле Ворошиловского района Донецка повредили газопровод и частный дом