https://ria.ru/20221209/donetsk-1837625292.html
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.12.2022
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, украинские войска вновь произвели массированный обстрел центра города. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:24
2022-12-09T20:24
2022-12-09T20:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, украинские войска вновь произвели массированный обстрел центра города.Ранее в пятницу украинские войска уже обстреливали центр города.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837376687.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:24 09.12.2022 (обновлено: 20:26 09.12.2022)
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ