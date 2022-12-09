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Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/donetsk-1837625292.html
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.12.2022
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, украинские войска вновь произвели массированный обстрел центра города. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:24
2022-12-09T20:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, украинские войска вновь произвели массированный обстрел центра города.Ранее в пятницу украинские войска уже обстреливали центр города.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837376687.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:24 09.12.2022 (обновлено: 20:26 09.12.2022)
 
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о массированном обстреле центра города со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, украинские войска вновь произвели массированный обстрел центра города.
"По предварительной информации, украинские нацисты вновь произвели массированный обстрел центра Донецка. Данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу украинские войска уже обстреливали центр города.
Пожар в здании, возникший в результате ночного обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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