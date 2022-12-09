https://ria.ru/20221209/donetsk-1837622862.html
В центре Донецка прогремели взрывы
В центре Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2022
В центре Донецка прогремели взрывы
Сильные взрывы слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:13
2022-12-09T20:13
2022-12-09T20:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
владимир путин
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Сильные взрывы слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Судя по интенсивности разрывов, украинские войска вновь обстреливают город из РСЗО "Град".В свою очередь, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), уточнило, что ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет.Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что после обстрела во дворе одного из домов на Школьном бульваре загорелись пробитая газовая труба и автомобили. В некоторых жилых домах выбило стекла. Также, по предварительным данным, произошел пожар в доме на проспекте Ватутина.Украинские войска начали обстреливать столицу республики с самого утра. Среди прочего они выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. Снаряды попали в гостиницу "Дружба" и учебные корпуса университетов. Мэр города Алексей Кулемзин также заявил о прилетах в районе Дома правительства.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837484107.html
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Взрывы в небе над Донецком
Первые кадры корреспондента РИА Новости из Донецка, где слышны взрывы
2022-12-09T20:13
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20:13 09.12.2022 (обновлено: 20:56 09.12.2022)
В центре Донецка прогремели взрывы
Украинские войска обстреляли Донецк, предположительно, из РСЗО "Град"